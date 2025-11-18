我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，明訂中央對地方一般性補助款，不得少於前一年度。行政院長卓榮泰今（18）日痛批，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血。卓榮泰答詢時也坦言，照這樣的修法版本，明年行政院編不出預算。卓榮泰說，雖然特別預算基本上不受《公債法》第五條限制，但未來每一筆的特別預算，仍會擴大國家政府的舉債。他以明年中央政府總預算為例說明，目前總預算約3兆350億元，現在已經舉債了三千億元，若依立法院上周通過的《財劃法》，「必須在計劃型補助裡面，再增加舉債兩千六百億」。卓榮泰說，如果完全接受這樣一個修法，明年的中央政府總預算會舉債五千六百億，已超出法律規定，「行政院編不出來這樣的預算，無法編列，不得違法編列，無法執行這個通過的國民黨黨版的《財劃法》」。卓榮泰說，行政院會在本周四能通過行政院版本的《財劃法》，該版本依據五項原則編訂：第一是「會讓國人的生活品質更均衡」，第二是「會讓垂直的劃分更合理」，第三是「會讓水平的分配更公平」，第四是「會讓地方自主更強化」，第五是「會讓中央地方夥伴關係更提升」。卓榮泰說，行政院版本的《財劃法》未來送到立法院審議時，希望立委能審慎看待內容，該法能夠讓地方財政分配更均衡，將有助於中央與地方資源合理分配，提升整體公共服務的公平性，確保財政分配合理且符合法規精神。卓榮泰也批，他上周已跟在野黨立委提到，總質詢結束後會再找立法院長韓國瑜談《財劃法》，但立法院上周五卻以「火速而且逕付二讀的方式來通過」，未給他與韓國瑜討論的任何機會，他直言「我想這個是天大的遺憾」，對程序的缺失表達遺憾與關切。卓榮泰說，行政院版《財劃法》能保證未來對地方的協助，在統籌分配稅款以及一般型補助，甚至加上未來的計畫性補助，絕對會比現在多，並指出這是「我們的設算，這個設算才是公平的」。他強調，若有充足的時間與機會與地方充分討論，「把這個跟地方也談過，我們充分討論的案子能夠送出來的話，應該會得到大家的支援才對」。