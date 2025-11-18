我是廣告 請繼續往下閱讀

以前都是用電暖爐只有局部會暖，現在房間都很溫暖，冷暖氣機實在是相見恨晚，大家家裡也有裝冷暖氣機嗎？」

▲網友討論換了新冷氣有冷暖氣功能之後，第一次試用就感到非常驚艷，整個空間都會變暖，不像電暖爐只有局部，引發討論。（圖/記者張嘉哲攝）

冬天救星電暖爐不用了！「冷暖氣機」省電又暖一堆人爽吹

一般小台的電暖器額定消耗功率約1100w至1500w，開一小時就要使用1.5度電，一天開8小時就要用掉12度電。

▲電暖爐的耗電量比冷暖氣機還要來得高，且只能夠局部溫暖，近年來越來越多人換冷氣都會直上「冷暖氣機型」。（圖/NOWNEWS資料照）

運轉時可能400w、500w不到，一樣開8小時不到4度電，電費整整少掉2/3以上

電暖器的耗電比冷暖氣機高出3倍以上

冷暖氣機連冷氣師傅都推薦！4大優點、3大缺點一次看

包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。

▲冷暖氣機節省空間又省電，温暖整個室內環境讓人感到更舒適。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

冷暖氣機吹出來的風吹到人的話，感受比電暖器還不好

有可能血管冷熱收縮導致中風

溫度不能設定太高，否則會導致室內機蒸發器變質