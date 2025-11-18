最近受到東北季風影響，天氣有感明顯降溫，今天清晨最低溫更只有16度，然而你是否發現身邊還是有親友冷氣才剛關又打開了呢？就有網友討論：「大家家裡的冷氣有裝冷暖氣機嗎？今年第一次使用真的是相見恨晚」，貼文引起熱烈迴響，不少人都表示：「昨天打開了超舒服的！」、「冷暖氣機真的是很讚的東西。」
有網友在社群平台「Mobile 01」貼文指出「今年春天家裡把舊型冷氣換掉，而且換成冷暖氣機的機型，師傅也很推薦說冬天吹很舒服，最近第一次開真的是很驚艷，以前都是用電暖爐只有局部會暖，現在房間都很溫暖，冷暖氣機實在是相見恨晚，大家家裡也有裝冷暖氣機嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「電暖爐已經2年沒用囉！冷暖氣機超讚又省電」、「也是去年夏天換了冷暖氣機型的，冬天睡覺時才打開，一個月電費不用1000元超划算」、「聰明人就知道要裝冷暖氣機，夏天冬天都輕鬆解決」、「現在冷暖氣都一級省電，絕對是比葉片式電暖爐還省電很多，而且是全室內都溫暖，用過回不去」。
冬天救星電暖爐不用了！「冷暖氣機」省電又暖一堆人爽吹
近年來許多人淘汰家中老舊冷氣，就一口氣直上冷暖氣機型，只需要貼比一般冷氣2000元至3000元就能升級，搞定夏天熱冬天冷的煩惱。知名團購主「486先生」也曾分析表示，一般小台的電暖器額定消耗功率約1100w至1500w，開一小時就要使用1.5度電，一天開8小時就要用掉12度電。
486先生提到，冷暖氣機用壓縮機來加熱空氣，一到設定溫度就會變成省電低速運轉，運轉時可能400w、500w不到，一樣開8小時不到4度電，電費整整少掉2/3以上，尤其是一級效能的機型還更為省錢。桃園市經濟發展局用電諮詢資料也提到，電暖器的耗電比冷暖氣機高出3倍以上，如果家中只有部分區域需要提高室溫，應使用電暖器，較大範圍或全區域時則建議使用冷暖氣機，更能省電。
冷暖氣機連冷氣師傅都推薦！4大優點、3大缺點一次看
至於很多人可能還是會猶豫要不要裝「冷暖氣機」的問題，專講室內空調的YouTube頻道「空調小教室」，冷氣師傅老柯就分享冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。
老柯也提到冷暖氣機缺點「冷暖氣機吹出來的風吹到人的話，感受比電暖器還不好，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量不要直吹」；另外則是「冷暖氣機是暖整個室內空間，容易忽略室內外溫差，如果穿著衣物較少要注意走到戶外時，有可能血管冷熱收縮導致中風」；最後就是「溫度不能設定太高，否則會導致室內機蒸發器變質」。只能說，如果過往冬天你愛吹電暖爐，總是有電費超高的問題，那冷暖氣機可能真的是你的冬天最新救星了！
資料來源：486先生團購網、YouTube空調小教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
冬天救星電暖爐不用了！「冷暖氣機」省電又暖一堆人爽吹
近年來許多人淘汰家中老舊冷氣，就一口氣直上冷暖氣機型，只需要貼比一般冷氣2000元至3000元就能升級，搞定夏天熱冬天冷的煩惱。知名團購主「486先生」也曾分析表示，一般小台的電暖器額定消耗功率約1100w至1500w，開一小時就要使用1.5度電，一天開8小時就要用掉12度電。
冷暖氣機連冷氣師傅都推薦！4大優點、3大缺點一次看
至於很多人可能還是會猶豫要不要裝「冷暖氣機」的問題，專講室內空調的YouTube頻道「空調小教室」，冷氣師傅老柯就分享冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。