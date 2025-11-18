我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗竹南地震不多 歷史最大規模只有5

▲苗栗竹南曾在2012年發生規模5地震，也是該地區近年最大規模地震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

「新竹前緣構造」不是斷層 規模6以上地震機率1%

▲專家表示，引發苗栗竹南連續地震的原因，是名為「新竹前緣構造」的地底破裂導致。（圖／郭鎧紋提供）

▲未來50年，全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）

苗栗縣竹南鎮從昨（17）日晚間11時起至今（18）日上午，接連發生3起地震，規模分別是3.8、3.7、3.1，地震專家郭鎧紋表示，，未來50年內，新竹前緣構造引發規模6以上的地震機率則是1%。郭鎧紋說明，苗栗竹南並非典型的地震好發區，從歷史數據來看，，因此突然在1天內出現3起地震，雖然規模較小，但也算是比較罕見的案例。郭鎧紋提及，「新竹前緣構造」並不是斷層，通常斷層是指「當地出現明顯不同年代的地層，且破裂到地表」，，附近還包括「苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造」等。郭鎧紋指出，；此外「竹南當地地質，普遍以沖積層為主」，當有地震發生時，地表鬆軟的沖積層會發生「振幅加劇」和「震動時間延長」的情況，進而放大體感震度。若檢視全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，