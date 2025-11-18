苗栗縣竹南鎮從昨（17）日晚間11時起至今（18）日上午，接連發生3起地震，規模分別是3.8、3.7、3.1，地震專家郭鎧紋表示，引發這些地震的原因是名為「新竹前緣構造」的地底破裂導致，苗栗竹南過去地震不多，最大規模也只有5，未來50年內，新竹前緣構造引發規模6以上的地震機率則是1%。
苗栗竹南地震不多 歷史最大規模只有5
郭鎧紋說明，苗栗竹南並非典型的地震好發區，從歷史數據來看，最大發生在2012年8月31日晚上，曾有規模5的地震，因此突然在1天內出現3起地震，雖然規模較小，但也算是比較罕見的案例。
「新竹前緣構造」不是斷層 規模6以上地震機率1%
郭鎧紋提及，「新竹前緣構造」並不是斷層，通常斷層是指「當地出現明顯不同年代的地層，且破裂到地表」，新竹前緣構造則是「有發現地表隆起，但破裂面沒有來到地表」，附近還包括「苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造」等。
郭鎧紋指出，由於不是典型斷層，所以發生大規模地震的機率較低，只是由於比較少發生地震，當有地震出現時，民眾會特別有感；此外「竹南當地地質，普遍以沖積層為主」，當有地震發生時，地表鬆軟的沖積層會發生「振幅加劇」和「震動時間延長」的情況，進而放大體感震度。
若檢視全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，「新竹前緣構造」未來20年、30年、50年，發生規模6.5地震的機率為1%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭鎧紋說明，苗栗竹南並非典型的地震好發區，從歷史數據來看，最大發生在2012年8月31日晚上，曾有規模5的地震，因此突然在1天內出現3起地震，雖然規模較小，但也算是比較罕見的案例。
郭鎧紋提及，「新竹前緣構造」並不是斷層，通常斷層是指「當地出現明顯不同年代的地層，且破裂到地表」，新竹前緣構造則是「有發現地表隆起，但破裂面沒有來到地表」，附近還包括「苗栗前緣構造、斗煥坪構造、銅鑼構造」等。
郭鎧紋指出，由於不是典型斷層，所以發生大規模地震的機率較低，只是由於比較少發生地震，當有地震出現時，民眾會特別有感；此外「竹南當地地質，普遍以沖積層為主」，當有地震發生時，地表鬆軟的沖積層會發生「振幅加劇」和「震動時間延長」的情況，進而放大體感震度。
若檢視全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，「新竹前緣構造」未來20年、30年、50年，發生規模6.5地震的機率為1%。