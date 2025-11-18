我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人王大陸今年2月被爆涉嫌砸360萬委託「閃兵集團」偽造體檢資料逃避兵役，案件新北檢6月首波偵結，依妨害兵役治罪條例及偽造文書等罪，起訴主嫌陳志明、王大陸在內共28人。稍早王大陸到新北地檢開庭時，因拿不出身分證，只能用「駕照」報到，但由於他先前他將證件交給閃兵集團，逃兵失敗後又謊稱遺失補發，遭追加起訴，沒想到這次又因「出門太趕」忘帶身分證，然而，庭訊中，雖然王大陸當庭認罪，並起身向法官及旁聽媒體鞠躬致意，但走出法庭後，面對記者追問「是否願意道歉？」、「如何看待檢方反對緩刑？」、「是否擔心被中國列為劣跡藝人？」等問題，王大陸全程保持沈默，快步上車離開。王大陸今天一早在律師陪同下抵達新北檢，庭中，法官詢問對於檢察官起訴的使公務員登載不實三次犯行是否承認？王大陸則當庭認罪表示「關於這次犯罪，是因為我的無知所致，我誠摯認錯」。接著王大陸道還特別站起身來，先後向法官和旁聽席媒體鞠躬歉。至於，王大陸說交給閃兵集團主嫌的金額是360萬元，主嫌陳志明的說法仍有落差。不過，王大陸先前為了偽造病歷將身分證、健保卡交給閃兵集團，卻因為主嫌陳志明入獄失聯，王大陸閃兵失敗又拿不回證件，只好在入伍前謊稱「證件不見申請補發」，這部分犯行也被起訴使公務員登載不實罪，沒想到今天開庭時，他報到又拿不出身分證。法官詢問其原因，他表示「因為出門太趕，忘記帶身分證」，因此王大陸今天報到是用「駕照」讓法院驗明正身。然而，王大陸在庭上擺足低姿態，起立鞠躬道歉，沒想到走出法庭後，仍然保持沉默，記者問他「願意在鏡頭前道歉嗎？有沒有話要對支持者說？檢方反對緩刑你有什麼看法？會不會擔心中國大陸列為劣跡藝人？」面對記者一連串提問，王大陸始終不發一語，快步上車離開。