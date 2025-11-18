我是廣告 請繼續往下閱讀

▲千賀能完美彌補可能流失的皮維塔（Nick Pivetta ）所留下的戰力空缺。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季持續升溫，紐約大都會右投千賀滉大成為市場上最受關注的交易標的之一。美國媒體《Friars On Base》點名聖地牙哥教士應將千賀視為頭號補強目標，並強調此舉可能是球隊邁向2026年爭冠的關鍵一步。32歲的千賀滉大本季為大都會出賽22場，投出7勝6敗、防禦率3.02的成績，並送出109次三振。在季前半段，他一度以1.47的超低防禦率登上聯盟第一，但傷勢成為轉折點，使他後半季狀態下降，甚至一度被下放小聯盟。也因此，他是否會在明年繼續留在大都會仍充滿變數。教士目前輪值狀況危機四伏，達比修有動刀確定整季報銷，而席斯（Dylan Cease）與金恩（Michael King）的去留也尚未明朗。最壞情況下，球隊2026年的先發陣容可能出現三個大洞，投手補強迫在眉睫。《Friars On Base》認為千賀滉大是最合理的補強方向：「他的交易成本並不算高，是一個穩健可靠的選擇。」報導也指出，千賀能完美彌補可能流失的皮維塔（Nick Pivetta ）所留下的戰力空缺。文章最後強調，如果教士希望在2026再度向冠軍挑戰，總管普雷勒必須展現積極補強的態度，而以千賀為目標的交易，很可能成為球隊在本季休賽期打出的第一記強心針。