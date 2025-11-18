我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體近期吹起漲價潮，但連帶恐怕會衝擊硬體廠毛利率表現，最新美系外資發布報告示警，在硬體需求疲軟的大環境下，隨著記憶體超級週期加劇，OEM/ODM廠商面臨利潤率承壓的風險日益增加，同步調降宏碁、華碩、仁寶、技嘉、和碩五家台廠目標價。美系外資指出，由於記憶體價格進入超級循環，並持續上漲，而整體硬體需求依然疲弱，相關OEM/ODM業者所面臨的毛利率壓力愈來愈大。因此對多家硬體OEM廠商採取更為保守的態度。美系外資分析，NAND與DRAM現貨價格在過去六個月分別大漲50%與300%。歷史經驗顯示，這類「超級循環」通常會在成本開始上升後約六個月，反映在毛利率壓縮與估值下修。且以PC與DRAM占比高的伺服器OEM/ODM廠受衝擊最大，其次是NAND比重較高的儲存廠商。根據其發布報告，美系外資對全球主要硬體製造商進行評等與目標價調整，除戴爾、惠普、HPE、Lenovo外，並包括宏碁、華碩、仁寶、技嘉、和碩、緯創六家台灣廠商。其中，華碩消費型PC與電競系統中DRAM成本占比高，受到影響程度較大，因此將目標價由625元降至500元，評等也從「中立」調整為「劣於大盤」；和碩PC與伺服器代工業務毛利率偏低，預期在2026年將遭遇到較明顯的毛利率壓力。將目標價由73元調降至58元，評等同樣由「中立」降為「劣於大盤」。美系外資表示，技嘉雖然已切入毛利較高的伺服器、AI與HPC產品線，但其主要營收來源仍是低毛利的PC零組件，仍容易受到記憶體價格波動影響，目標價從370元調整至290元。不過，美系外資對於緯創在AI人工智慧領域發展仍抱持正向看法，將公司目標價由210元小幅調升至215元。