LINE官方今（18）日公告表示，近日確認部分蘋果iPhone用戶，在開啟「支援中心」頁面時，會出現畫面持續顯示讀取中，無法正常顯示內容，據官方表示，目前該問題已經獲得解決，建議用戶把手機上的LINE更新到LINE應用程式 15.18.0以上版本就能獲得改善。除了支援中心頁面當機之外，官方也再次呼籲幫朋友投票要小心誤入假的LINE頁面，且提醒千萬不要把認證碼給其他人。
LINE今天發出最新公告，內容提到針對iOS版LINE應用程式未滿15.18.0版本進行調查，發現點擊LINE應用程式內於右上的設定按鍵，並進入「支援中心」時，點選畫面左上方的回上頁的按鍵後，畫面一直顯示「讀取中」的圖示而無法順利顯示頁面。該狀況目前只出現在少數iOS用戶上。根據官方表示，該狀況已經在最新版本iOS版LINE應用程式 15.18.0修正完畢，建議如果有遇到類似狀況的用戶可以立即更新。
留意「幫忙投票」連結，避免誤入假頁面
此外，官方也再次提醒，近期接獲用戶反應，在社群帳號上收到假冒「朋友要求幫忙投票」的訊息而導致LINE被盜用的狀況。大多是不肖人士透過私人訊息傳送「我參加了虛擬人偶的人氣票選活動，幫我投個票」、「朋友孩子的作品參賽，幫忙投個票」等內容，誘導用戶從假的投票頁面開啟偽裝的LINE登入頁面。
不可給他人「認證碼」
LINE呼籲，當有人跟你索取LINE的帳號資訊，像是電話號碼、電子郵件帳號、密碼，並詢問認證碼內容，或要求幫忙輸入認證碼時，該行為目的皆為詐騙，請務必留意。官方強調，除了自行執行移動LINE帳號的操作以外，使用LINE時並不需使用到LINE的認證碼資訊。收到可疑的訊息時，請留意切勿回覆訊息或開啟訊息內的連結。如果LINE突然顯示「已登出帳號」的畫面，請於該畫面立即執行「再次登入」的操作，才有可能可以搶回LINE帳號。
資料來源：LINE官方
