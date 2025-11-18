我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府代理局長多，市長盧秀燕坦言「我偏好任用文官」。（圖／台中市政府提供，2025.11.18）

台中市政府因非洲豬瘟事件導致3局處長被拔官，卻被發現除了一人退休，其他兩人只是回歸原職位，外界質疑根本不是處分。市議員何文海指出，台中市政府目前有6位局長是代理，不僅創歷屆市長之最，還嚴重阻礙他人升遷。市長盧秀燕坦言「我的確偏好任用文官」，她認為資深公務人員經過國家考試，底子好、歷練夠、能力強，且操守一生被檢驗，值得被重用。台中上月發生非洲豬瘟事件，因處理過程遭各界非議，市府發布懲處名單止血，將農業局長、環保局長、動保處長拔官，事後卻被發現農業局長張敬昌退休，環保局長陳宏益調回技監職務，動保處長林儒良調經發局專員。市議員何文海今（18）日質詢時表示，環保局長只是回鍋而已，根本不叫懲處，且台中市有6名局長是代理，他歷經5屆市長，盧秀燕的代理局長人數創新高。6位代理局長包括民政局吳世瑋、建設局陳大田、都發局李正偉、農業局李逸安、環保局陳政良、文化局陳佳君。何文海說，這些人和之前的陳宏益一樣，一個人佔二個位子，在公務體系中嚴重妨礙他人升遷。何文海再批評，台中不僅代理局長多，二級主管也多代理，新成立的捷運工程局3位科長、1位主秘全是代理、秘書處7個科有3科代理、數位發展局4個科有2科代理。盧秀燕強調代理局長的作法符合國家法令，自己明年卸任後，31位局處長將全部騰空，新市長有任命權，現有文官若未當首長就回歸原職位。有的首長喜歡在學界找人才，當事人不當部長時，回到被保留的教授原職，道理是一樣的。她坦言「我的確偏好任用文官」，自己對公務人員極為尊重，尤其資深公務員經過國家考試，底子好、歷練夠、能力強，操守一生被檢驗。國家訂此制度，讓擔任行政首長的文官年資得以保留，不致造成當事人的損失，自己的任命方式並沒有違法違規。人事處長陳月春表示，首長對政務官進行政治任命，人才來源可從學界、社會賢達、公務人員尋找，且隨市長同進退，這是基於用人的需要，中央和地方都是如此。