（14:48更新，調整標題）牛奶又有新選擇了！牛奶營養豐富，是家中冰箱的常備飲品，直接喝補充蛋白質，也能泡咖啡、自製優格。網友分享全聯一款近期新上架的「牧質調鮮奶」，大推口感超濃郁，而且還有動福標章。其實，該款牛奶背後大有來頭，與高雄80年鮮奶品牌「高大鮮乳」系出同門，被封是高大鮮奶隱藏版，很難買到。
網友試喝心得：口感濃郁、奶香重、很難買到！
網友在「我愛全聯-好物老實說」公開社團分享，全聯新上市的「牧質調鮮奶」，喝起來與高大牧場的鮮乳好像差不多，「但口感真的超濃郁」，936 ml目前特價97元。
貼文引發討論，網友紛紛留言「有動物福利標章耶，下次也來買」、「一直糾結要拿高大還是這個，下次買看看」、「這罐好喝，我蠻喜歡的呢」、「真的蠻濃的一罐！做成拿鐵尾韻奶香蠻重的」、「這個好難買」、「每間全聯所分配的數量真的很少」。
不過，也有網友持不同看法，「阿秀鮮乳很值得推薦」、「一樣是UHT（超高溫殺菌），一樣是高單價台奶，就給市場去驗證及評價吧？」。
「牧質調鮮奶」身世揭密與購買建議
其實，這款「牧質調鮮奶」正是高雄80年鮮奶品牌「高大鮮乳」在2024年打造的子品牌，鮮奶乳源是高雄橋頭養牛50年的「久益牧場」，單一乳源、脂肪無調整。根據營養標示，每100毫升蛋白質含量10.3公克，較「高大鮮乳」的9.4克含量還高。每周限量生產，官網建議星期四到星期六較有機會買到。
市場價格比較與其他鮮奶推薦
不過，「牧質調鮮奶」936 ml特價97元，單就價格來說偏高，和我們先前報導過的美廉社「心樸鮮奶」936 ml賣79元相比，貴了18元。但兩者訴求、口感與品牌都不同，大家還是可以依照自己的喜愛來挑選。此外，如果偏好精品小農牛奶，近期「19號 喬伊鮮奶」在家樂福特價99元，也是不錯的選擇喔。
資料來源：我愛全聯-好物老實說、高大鮮奶官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在「我愛全聯-好物老實說」公開社團分享，全聯新上市的「牧質調鮮奶」，喝起來與高大牧場的鮮乳好像差不多，「但口感真的超濃郁」，936 ml目前特價97元。
不過，也有網友持不同看法，「阿秀鮮乳很值得推薦」、「一樣是UHT（超高溫殺菌），一樣是高單價台奶，就給市場去驗證及評價吧？」。
「牧質調鮮奶」身世揭密與購買建議
其實，這款「牧質調鮮奶」正是高雄80年鮮奶品牌「高大鮮乳」在2024年打造的子品牌，鮮奶乳源是高雄橋頭養牛50年的「久益牧場」，單一乳源、脂肪無調整。根據營養標示，每100毫升蛋白質含量10.3公克，較「高大鮮乳」的9.4克含量還高。每周限量生產，官網建議星期四到星期六較有機會買到。
不過，「牧質調鮮奶」936 ml特價97元，單就價格來說偏高，和我們先前報導過的美廉社「心樸鮮奶」936 ml賣79元相比，貴了18元。但兩者訴求、口感與品牌都不同，大家還是可以依照自己的喜愛來挑選。此外，如果偏好精品小農牛奶，近期「19號 喬伊鮮奶」在家樂福特價99元，也是不錯的選擇喔。