浴室、廚房排水口常堵住的嗎？英國資深水電師傅康福斯（Justin Cornforth）表示，民眾常用的「小蘇打加白醋」清潔法不是萬能，應該要針對不同地方，使用不一樣的方法疏通，像是浴室要用「水管疏通器」來去除頭髮等雜物，廚房則可使用酵素型清潔劑。
英國Ace Plumbing負責人、資深水電師傅康福斯表示，浴室跟廚房的排水孔堵塞原因不太一樣，廚房多數是油脂、食物殘渣造成水管堵塞，而浴室則是頭髮和肥皂殘留物形成堵塞情況，他指出，不同堵塞原因，應該用不一樣方式疏通。
頭髮堵住用小蘇打＋白醋沒用 要物理疏通
康福斯表示，小蘇打加上白醋的「泡泡清潔法」，去除輕度油污算是有效，不過如果是頭髮造成的堵塞，就完全沒用，他指出，面對浴室的頭髮、肥皂等堵塞，應該要用「水管疏通器（drain snake）」等工具，把頭髮和雜物直接從水管拿出來。
康福斯提醒，不鏽鋼金屬材質的水管疏通器比較好用，若是塑膠版本很有可能會斷在裡面，反而把水管卡住。如果家裡沒有水管疏通器，也可以把鐵絲衣架拉直，保留前端的小鉤子，深入排水口後，一邊旋轉鐵絲，一邊把鐵絲拉出來。
廚房重油污 改用「酵素型清潔劑」
廚房油污造成的堵塞，雖然也可以用小蘇打加白醋的方式，但如果油污太過厚重，小蘇打加白醋就有點不夠力，康福斯建議，可使用「酵素型清潔劑」，裡面含有酵素和益菌，能有效分解油脂、蛋白質及澱粉，這類清潔劑環保又不會傷管線，他表示，雖然這種清潔劑作用時間比較慢，但比小蘇打白醋更有用，也比化學清潔劑安全。最後康福斯建議，先了解堵塞原因，選對方法才能解決問題。
資料來源：Ace Plumbing
