立法院14日再度三讀國民黨版本的《財劃法》修正，不過，行政院認為該修正版本將陷政府的總預算無法編列，擬提出院版《財劃法》，財政部昨天再度說明分配公式指標及權重，更稱10月開會時，僅台北市、新北市與新竹市明確反對，其他農工大縣的藍營縣市認為這樣的規劃公平合理。對此，台北市長蔣萬安今（18）日直呼，政院版本完全忽視了地方政府財政努力以及商業服務業的需求等重要因素。立法院藍白14日再二度聯手強修《財劃法》，卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，20日將提院版草案送立法院審議。財政部昨天也說，政院版財劃法修正草案納入工業與農業就業人口數等5項指標，將使縣市整體獲配財源高於直轄市，一般性及計畫型補助款也將回歸舊制處理；10月開會時，僅台北市、新北市與新竹市明確反對，其他農工大縣的藍營縣市認為這樣的規劃公平合理。對此，蔣萬安今天受訪表示，財政局去開會後回報，行政院的版本完全忽視了地方政府財政努力以及商業服務業的需求等重要因素。行政院應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。台北市政府財政局說明，院版將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行30%降低至8%，完全忽視地方政府財政努力；基本建設需求指標則忽視商業及服務業，將造成各產業發展不均衡，並影響地方建設，同時未考量城鄉土地價值與管理成本差異。為保障台北市民權益，北市府代表之前在與財政部的會議中，已明確表達立場，堅決反對財政部研擬版本。