民眾黨主席黃國昌再陷輿論風暴。外界爆料指稱，他與關係密切的「凱思國際」公司疑似收受成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤 200 萬元，而黃其後在立法院質詢法務部時，恰巧關注沈裕雄遭詐 50 億元案件，引發外界質疑是否存在「政治施壓」或「利益對價」的可能性。目前已有民眾匿名向台北地檢署告發黃國昌涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，北檢也已將此案分作「他案」偵辦，並將黃列為被告，近期將傳喚到案說明。本案源自媒體披露，「凱思國際」與黃國昌長期互動密切，而該公司在今年收到沈淳浤 200 萬款項後不久，黃便在 6 月 18 日立法院質詢時，點名法務部針對沈裕雄遭詐 50 億元案提出追查。沈裕雄生前為臺雅集團創辦人，2022 年驚傳遭假投資詐騙集團騙走巨額資金一事備受關注，如今再度因金流與立委質詢相互交錯而引發爭議。除了詐騙案相關質詢之外，黃國昌過去也曾針對國防部陸軍軍服採購弊案多次要求政府徹查，而沈淳浤旗下的寀奕國際正是業界大型製衣廠，因而再度被外界質疑是否存在「關說嫌疑」或「瓜田李下」。對此，檢方已收到民眾具名提供的資料與匿名告發狀，並指揮檢警進行比對、調查金流及相關往來紀錄。台北地檢署證實，目前本案已獨立分案偵辦，黃國昌亦被正式列為《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪的被告，後續將傳喚黃及相關人士到案釐清金流、質詢動機及雙方關係。至於凱思國際與沈淳浤之間的匯款用途、是否涉及政治捐贈、顧問合作或其他形式契約，仍待檢方釐清。