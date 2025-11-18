我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞進口結球萵苣殘留芬普尼 食藥署：業者調整為逐批查驗

食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，有業者自馬來西亞進口的結球萵苣因農藥芬普尼超標，須退運或銷毀。另外自中國進口的「速凍葡萄」也因被檢出農藥殘留不符規定，依規定須退運或銷毀。食藥署今（18）日公布最新邊境查驗不合格名單，總計10品項，包括中國進口的山渣餅、印尼進口的仙草及菲律賓進口的冷凍章魚等。而業者「蜂之鄉有限公司」自中國進口的速凍葡萄，因檢出殘留農藥祿芬隆0.02ppm、依滅列0.02ppm，不符合食安法規定，總計4748公斤須於邊境退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，為6個月首批不合格，業者調整加強抽批，而中國的號列為第二批不合格，維持一般抽批。另外，「全球合作開發股份有限公司」自馬來西亞進口的結球萵苣檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm，不符規定，總計9680公斤須依規定退運或銷毀。劉芳銘指出，業者為6個月內第二批不合格，調整為逐批查驗。劉芳銘說，馬來西亞號列為6個月第二批不合格，調整為一般抽批。劉芳銘指出，輸入業者「祐美有限公司」報驗的加拿大愛寶兒綜合維生素液體飲料，檢出防腐劑己二烯酸1.6 g/kg，該產品為噴霧型態，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，非表列准用之食品範圍。此批加拿大的綜合維生素液體飲料總計4.32公斤在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「祐美有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。