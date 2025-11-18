我是廣告 請繼續往下閱讀

台電董事長曾文生去年提出，桃園以北地區目前已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到支持電源開發的縣市發展。

彭博、路透17日報導，美國雲端服務供應商GMI Cloud計畫在台灣斥資5億美元（約155.9億元台幣）選在桃園建設一座16MW的資料中心，並將在明年3月啟用，首批客戶將包含輝達（NVIDIA），趨勢科技、緯創、華電通、VAST Data與東元等。針對此事，台電表示，針對個別用戶申請用電狀況，屬用戶投資計畫的重要環節，台電公司不宜就個案表示意見。然而，台電也指出，考量北部地區電力建設推動困難，為避免排擠民生及產業用電需求，台電參採國際作法，鼓勵用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源的中南部地區設廠，滿足業者供電需求並降低電源傳輸損耗。據GMI Cloud在X聲明，他們將會在台灣投資5億美元的AI資料中心，其中使用7000 Blackwell GB300 GPUs，屆時每秒可處理近200萬個詞元（token）。GMI Cloud創辦人兼執行長葉威延（Alex Yeh）在路透受訪表示，與輝達合作的該計畫一旦全面投入營運，預估總合約價可達10億美元（311.6億台幣）；首批客戶除輝達外，還包括趨勢科技、緯創、華電通、VAST Data與東元等。他指出，台灣需要更多資料中心，作為支持其AI發展的「戰略資產」。他補充，台灣的電力挑戰是可以補救的。GMI Cloud是即服務（GPU-as-a-Service）供應商以及輝達雲端合作夥伴之一，目前在美國、台灣、新加坡、泰國與日本營運資料中心。除了台灣該計畫之外，GMI Cloud也計畫在美國興建一座新的50 MW資料中心。