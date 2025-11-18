2025年《英雄聯盟》轉會期最令人震撼的消息正式曝光。根據Sheep Esports獨家報導，19歲韓國天才射手 「Peyz」金修奐很可能即將加盟 T1，成為隊伍新任下路核心，接替三連冠AD Gumayusi。這位年紀輕輕就建立輝煌履歷的天才，被視為LCK最具潛力的下一代超級明星。
Peyz是誰？天才AD 早早達到生涯頂峰
Peyz的背景幾乎可用「不可思議」形容。年僅17、18 歲時便在Gen.G隊期間奪下三座LCK冠軍與一座MSI 冠軍，更以其大膽的操作、出色的團戰嗅覺與極高的成長速度聞名。2023年，他拿下LCK春季總決賽 MVP 與年度新人王。2024年更達到生涯巔峰，連續入選LCK第一隊，並在 MSI 2024第二局單場狂砍28殺，創下國際賽紀錄。
T1與Gumayusi的分手也象徵著一個時代的落幕。Gumayusi今年以 FMVP身分帶隊完成三連冠，在T1效力七年後正式離隊。雖然T1表面上表達祝福，但韓國多家媒體指出，T1在世界賽前便已做出「不續約」決定，選擇推動陣容重建。
Peyz充滿創造力 操作也優秀
如今T1鎖定的接班人正是被視為「新世代最強射手」的Peyz。年輕、充滿創造力、操作細膩，並且與KerIa的搭配被外界視為「世界級超豪華下路」。這對新組合很可能成為2026甚至未來多年國際賽場最受矚目的焦點。
T1在Zeus離隊之後，戰隊風格出現一些改變，下路後期Carry能力更受到重視，這也是Gumayusi這一季輪換不穩定的主要原因。看起來Peyz可能就是未來球隊寄予厚望的新生代接班人。
從被Gen.G放走，到被認為早該站在最頂尖舞台，如今Peyz終於回到 LCK並穿上傳奇隊伍T1的戰袍。這位19歲的天才AD，將在世界冠軍隊迎來生涯最重要的挑戰。
📌 Peyz小檔案
姓名：金修奐，김수환
暱稱：Peyz
國籍：韓國
出生：2005 年 12 月 5 日
位置：Bot Laner（下路 AD Carry）
現任戰隊：JD Gaming（2024 年 12 月起）
🟡隊伍經歷（Team History）
時間 隊伍 期間
2020.07 – 2021.12 Gen.G Academy 1 年 4 個月
2021.12 – 2022.11 GEN Challengers 11 個月
2022.11 – 2024.11 Gen.G 一隊 2 年
2024.12 – 至今 JD Gaming 約 11 個月
🟡重要經歷與隊伍動態（News Timeline）
2020 年
7 月 14 日：Peyz 與 King 一同加入 Gen.G Academy。
2021 年
12 月 2 日：與 Winner、Quid、Lospa 一同升上 GEN Challengers。
2022 年
11 月 22 日：離開挑戰者隊，升上 Gen.G 一隊。
同日 Delight 加盟 Gen.G，Peyz 與 Doran、Delight 等人更新合約。
2024 年
11 月 18 日：Kiin、Canyon、Chovy、Peyz、Lehends、Mata、KIM（總教練）、Helper 離開 Gen.G。
12 月 6 日：Peyz 正式加盟 JD Gaming。
🟡生涯成就（Trivia & Achievements）
早期紀錄
17 歲成為最年輕奪下 LCK 冠軍的下路選手。
屬於 Royal Roaders（皇道者）：新秀賽季（LCK 2023 春季）即奪冠。
LCK 單一賽季最多擊殺紀錄保持人：234 Kill（2023 夏季）
打破 Gumayusi 在 2022 春季創下的 219 Kill 紀錄。
保持國際賽單場最高擊殺紀錄：28 Kill（MSI 2024 決賽第 2 局）
同場使用 Kalista 拿下五連殺。
里程碑（Statistics）
2024 年 8 月 3 日達成 LCK 生涯 1000 Kill。
成為 LCK 史上第 27 位千殺選手。
LCK 史上最快達成千殺的選手（不足 200 場）
超越 Faker（207 場）。
也是自 2016 年 Deft 之後，第一位在主流賽區於 200 場內達成千殺的選手。
個人獎項（Individual Awards）
LCK 總決賽 MVP ×1：2023 春季
LCK 賽季最佳選手 ×1：2024 夏季
LCK 年度新人王 ×1：2023
LCK 第一隊 ×2：2024 春季、2024 夏季
LCK 第二隊 ×1：2023 夏季
LCK 第三隊 ×1：2023 春季
LPL 第二隊 ×1：2025 第二賽期
LPL 第三隊 ×1：2025 第一賽期
🟡Peyz生平和風格
Peyz是韓國近年來最具天賦的年輕下路選手，15歲便在Gen.G Academy亮相，17歲拿下LCK冠軍，並被稱為「Gen.G 少年奇才」。他以激進但精準的對線能力、後期團戰接管力與沉著的操作著稱。在2023至 2024年間，成為Gen.G連冠的重要關鍵，更在MSI與LCK創下多項紀錄，生涯起步堪稱傳奇。
2025 年加盟LPL JDG後，雖因隊伍變動度高而遭遇挑戰，但個人仍保持頂尖競技實力，如今被視為下一位能接班Gumayusi、Ruler的韓國超級ADC。
消息和資料來源：Sheep Esports、fandom
