中國與日本關係持續惡化，迄今為止，日本首相高市早苗仍未收回惹怒北京的敏感言論，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也力挺高市，不過日本商業界也開始擔心，中國是否會以稀土管制來報復日本，對此，日本產業經濟大臣赤澤亮正18日也給出初步回應。
根據日媒《產經新聞》報導，赤澤亮正週二針對高市早苗言論引發中國一連串反制措施，聲稱目前中國稀土和其他元素的出口管制措施，暫時沒有特別變化。
由於中國是全球稀土及相關冶煉技術大國，掌握世界大部分稀土資源，從電子產品、汽車、半導體、軍工業，多個產業、多個國家幾乎都高度依賴這些礦產，包括日本，因此赤澤亮正也強調，中國對稀土和其他產品的出口管制措施，會對全球供應鏈造成嚴重影響，日本政府將繼續密切關注事態發展，加強與相關國家合作，並在必要時協商。
《路透社》則指出，日本三大商業聯合會的負責人，已於週一與高市首相會晤，敦促高市透過對話解決外交緊張。日本最大的商業組織「日本經濟團體聯合會」（Keidanren），其會長十倉雅和（Yoshinobu Tsutsui）在會後告訴傳媒：「政治穩定是經濟交流的先決條件。」
美國康乃爾大學（Cornell University）的中國外交政策專家卡爾森（Allen Carlson）警告，儘管日本已做出緩和局勢的努力，但拒絕撤回相關聲明的舉動，恐無法平息北京怒火，2國關係如今岌岌可危。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於中國是全球稀土及相關冶煉技術大國，掌握世界大部分稀土資源，從電子產品、汽車、半導體、軍工業，多個產業、多個國家幾乎都高度依賴這些礦產，包括日本，因此赤澤亮正也強調，中國對稀土和其他產品的出口管制措施，會對全球供應鏈造成嚴重影響，日本政府將繼續密切關注事態發展，加強與相關國家合作，並在必要時協商。
《路透社》則指出，日本三大商業聯合會的負責人，已於週一與高市首相會晤，敦促高市透過對話解決外交緊張。日本最大的商業組織「日本經濟團體聯合會」（Keidanren），其會長十倉雅和（Yoshinobu Tsutsui）在會後告訴傳媒：「政治穩定是經濟交流的先決條件。」
美國康乃爾大學（Cornell University）的中國外交政策專家卡爾森（Allen Carlson）警告，儘管日本已做出緩和局勢的努力，但拒絕撤回相關聲明的舉動，恐無法平息北京怒火，2國關係如今岌岌可危。