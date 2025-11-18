我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名王姓女子日前遭遇「假警察抓男友」的離奇情節，嚇得急忙向真正警方求助，才意外揭開一場因分手而起的自導自演鬧劇。她原以為邱姓男友遭便衣刑警帶走，情急之下上前詢問卻遭粗暴驅離；沒想到，這兩名口氣囂張的「警察」根本是冒牌貨，而整起事件的主謀竟是她自己的男友。桃園警察分局埔子派出所指出，16 日下午 6 時許接獲王女報案，表示在某洗車場內，有兩名身穿便服、自稱警察的男子要將男友與卓姓洗車場老闆帶走，讓她以為邱男涉案遭拘提。王女描述，當她試圖上前詢問情況時，對方態度極其惡劣，不僅揮手驅趕，還大聲喝斥「滾開」，讓她更加確信情況不單純。由於話術與態度都與正常執法有所出入，王女立即撥打 110 求助。警方到場後，立即著手查證並通報線上巡邏警力啟動攔截圍捕。僅花不到半小時，警方就在力行路旁攔獲涉案人員，徹底拆穿整起「假警察上門」的荒唐戲碼。經查，邱姓男子這場戲碼的目的不是躲債、不是涉案，而是想「用演的」逼迫女友死心分手。他與洗車場卓姓老闆商量後，再找來兩名友人偽裝成警察，到場假意要將人帶走，企圖讓王女誤以為男友要入獄，從而斷絕關係。警方表示，邱男遭包圍時神情明顯緊張，最後也坦承全案確實由他自導自演。儘管只是烏龍一場，但相關人士偽裝公務員、冒用公務名義等行徑，後續仍可能涉及違法，警方將進一步調查並依法送辦。警方也提醒，民眾若遇到類似情況，可透過詢問證件、觀察執法流程與撥打 110 查證，避免落入詐騙或冒名執法的陷阱。