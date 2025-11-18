韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）的3場大巨蛋演唱會剛完美收官，成員卻還沉浸在餘韻裡，這2天輪番開直播回味每個瞬間，其中最讓他們念念不忘的，就是台灣E.L.F.祭出的「60台無人機」超狂應援。結果東海一個「貪心許願」突然歪樓：「下次想看杜拜水舞秀那種等級的應援！」粉絲聽到後傷透腦筋卻也很有行動力，直接跑去社群標記高雄市長陳其邁請求支援，更扯的是市長真的回了：「有！我們會來努力實現願望！」東海知道後笑到不行。
SJ大巨蛋收到無人機應援 成員感動爆哭
回顧SUPER JUNIOR在11月16日的大巨蛋終場演出尾聲，〈Marry U〉一唱完，場館突然全暗，成員嚇壞以為停電，下一秒，60台無人機在空中點亮，拼出SJ05、SJ25、超人LOGO、E.L.F.愛心等圖案，成員們立刻感動到爆哭，隊長利特坦言自己早就忘記上次流淚是什麼時候，謝謝台灣粉絲幫他找回最純粹的感動。
東海許願水舞秀應援 高雄市長陳其邁「想辦法幫他圓夢」
其實這場無人機應援，源頭就是東海當年隨口的一句「希望在大巨蛋有無人機、煙火」，沒想到粉絲真的把這句話記住，東海看到後既開心又愧疚：「你們是我們的浪漫，你們把我的話實現了。比起我們給你們的，你們給我更多，所以我不敢再亂講願望了。」說著說著還突然進入詩人模式，把粉絲比喻成「花朵」，自己想「一輩子在大家創造的花田裡跳耀。」也承諾不會讓大家凋零，「我會時刻給你們澆水」。
結果下一秒，他又瞬間回到「得寸進尺模式」的說：「嗯...如果這次有無人機，那下次可以做杜拜水舞秀那樣的...」話還沒講完就被始源秒打斷：「大家不好意思！」希澈甚至直接勒住他脖子叫他閉嘴，台上瞬間再變綜藝現場。
但最戲劇性的，是粉絲居然跑去社群標記擁有高雄世運5萬人場地使用權的高雄市長陳其邁幫幫忙，希望演唱會場地可從高雄巨蛋變成高雄世運，而市長居然回：「有！我們會來努力實現願望！」粉絲立刻回報給東海，他一開始還假裝震驚：「我想說真的不行，不要勉強去辦，但如果是你們的話...恩！」語氣超明顯就是期待明年1月到高雄開唱時，可以收到「禮物」。
陳其邁近年超挺娛樂事業 官方級應援BLACKPINK、TWICE超狂
其實陳其邁早就「寵藝人」到出名，從今年10月BLACKPINK來台，他就把整座高雄變成粉紅之城：愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等6大地標全部點上粉色系燈光；甚至從左營高鐵一路到場館都布置滿滿，包括巨型3D《DEADLINE》LOGO、特製拍照背板，以及呈現粉色紅綠燈，打上BE BLINK,BE SAFE!字幕，把整個城市化身BLINK主場。
不僅如此，連即將到來的TWICE也享受高規格迎接，從今晚開始，大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站等7大地標，皆會顯示專屬TWICE的藍色燈光秀，交通號誌紅綠燈也會改為：LOOK TWICE+TWICE 2025 KAOHSIUNG的文字，熱烈歡迎周子瑜跟TWICE回家開唱。
所以以市府這波「官方等級應援」操作來看，等SJ明年一月到高雄開唱，東海許願的「杜拜水舞秀等級應援」對陳其邁來講應該只是小事一樁。
