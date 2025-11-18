奶昔控等了9年！終於麥當勞奶昔回歸，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試吃，2025麥當勞奶昔香草、草莓口味「真實口感」曝光，一拿到手爽喝滑順又濃郁，尤其細細冰晶咬起來好懷念，完全是小時候的味道！記者發現，因為現在使用紙吸管、和以前的塑膠吸管不一樣，紙吸管的口徑更大，奶昔吸起來變更方便好喝，不再卡卡地、要很用力還常吸不太起來。連同奶昔大哥毛毛包、購物袋一起實拍，提供給讀者一次掌握。
麥當勞奶昔「真實口感」搶先開箱！香草、草莓口味回歸
台灣麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，經典「香草口味」主打香草香氣、融合純濃香甜的奶昔；最多人敲碗的「草莓口味」，則帶有微酸微甜的果香，搭配奶昔特有的冰涼滑順口感，懷念9年的風味總算回歸再現。
《NOWNEWS今日新聞》記者今天搶先開箱試吃「麥當勞奶昔」，比喝的冰淇淋更濃醇，要有點用力才能吸起，一拿到手、還沒融化時，奶昔裡有著細細的冰晶口感，邊咬邊吃的口感好涮嘴，完全是小時候的味道。
記者推薦內行菜單，記得點一包大薯配上「香草奶昔」，熱呼呼的酥脆薯條搭配冰涼奶昔有夠爽，建議大家可以吃看看。
麥當勞奶昔「這一點」和小時候不一樣！實際喝：變更好喝
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，因為現在麥當勞奶昔使用紙吸管、和以前的塑膠吸管不一樣，紙吸管的口徑更大，奶昔吸起來變得更方便好喝吮，不再需要很用力還卡卡地、常吸不太起來。唯一的缺點大概是，可能一下子就喝完了，要再多買一杯（笑）。
「麥當勞奶昔」回歸開賣資訊一覽
時間：11月19日起起開始長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00。
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔大哥點此進
這次迎接奶昔回歸，麥當勞同步推出「奶昔大哥」周邊，韓國爆紅的「奶昔大哥毛毛包」、台灣限定獨家「奶昔大哥購物袋」同步開賣。麥當勞「奶昔大哥毛毛包」199元、或每購買一份套餐以優惠價149元加購乙個；台灣限定「奶昔大哥購物袋」則是單買59元。
11月19日上午10:30起至2025年12月16日（或售完為止），每人每筆消費最多購買4個；至餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐（早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）；McCafé專屬櫃檯、手機點餐、歡樂送與第三方外送平台恕不販售。
《NOWNEWS今日新聞》記者今也搶先摸到麥當勞毛茸茸的「奶昔大哥毛毛包」，刺繡設計的五官有質感，整體軟萌手感滑順、一摸上癮，再搭配經典黃色拉鍊M標誌，冬天必收。
另外，摩斯漢堡其實也悄悄開賣「摩斯奶昔」79元，標榜綿密滑順、喝得到滿滿奶香，目前僅在摩斯漢堡羅斯福路店限店販售中，奶昔控也可以找時間去嚐鮮。
摩斯漢堡羅斯福路店 資訊
地址：台北市大安區羅斯福路三段233號
資料來源：麥當勞、摩斯漢堡
11月19日上午10:30起至2025年12月16日（或售完為止），每人每筆消費最多購買4個；至餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐（早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）；McCafé專屬櫃檯、手機點餐、歡樂送與第三方外送平台恕不販售。
