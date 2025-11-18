記者發現，因為現在使用紙吸管、和以前的塑膠吸管不一樣，紙吸管的口徑更大，奶昔吸起來變更方便好喝，不再卡卡地、要很用力還常吸不太起來。

麥當勞奶昔「真實口感」搶先開箱！香草、草莓口味回歸

▲麥當勞奶昔睽違9年回來了！奶昔大哥毛毛包、購物袋周邊一起開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞奶昔「這一點」和小時候不一樣！實際喝：變更好喝

《NOWNEWS今日新聞》記者發現，因為現在麥當勞奶昔使用紙吸管、和以前的塑膠吸管不一樣，紙吸管的口徑更大，奶昔吸起來變得更方便好喝吮

▲麥當勞「草莓奶昔」圈粉最多人，酸甜風味好誘人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲麥當勞奶昔搶先回歸草莓、香草口味，綿密滑順的口感好懷念。（圖／記者蕭涵云攝）

「麥當勞奶昔」回歸開賣資訊一覽

▲麥當勞「奶昔大哥」毛毛包，超可愛必搶！（圖／記者蕭涵云攝）

▲奶昔大哥毛毛包，連背後拉鍊都好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者今也搶先摸到麥當勞毛茸茸的「奶昔大哥毛毛包」，刺繡設計的五官有質感，整體軟萌手感滑順、一摸上癮，再搭配經典黃色拉鍊M標誌，冬天必收。

