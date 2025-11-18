我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓明年將提前接任東協（ASEAN）主席國，南海局勢也隨之備受關注。菲律賓外交部長拉薩洛今天表示，希望借主席年「推進多年停滯的南海行為準則（COC）」，讓東協與中國終於能把這份具法律約束力的文件定案。她直言，近來各方「形成共識的氛圍越來越濃」，讓外界對談判出現突破更加期待。拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）指出，東協十一國與中國正在展開第二輪COC協商草案審讀，但各方談判速度遠不如預期。早在2002年的《南海各方行為宣言》（DOC）就承諾要制定準則，卻等到2017年才開始實質談判。多年來因各國立場、對海域範圍的認定差異巨大，進展始終緩慢。她強調，如今各方意識到南海衝突風險升高，達成具約束力規則已成「共同利益」，包括中國也展現更明確的談判意願。南海是全球最繁忙的航道之一，掌握全球三分之一船運量與豐富漁業、油氣資源。中國以「九段線」主張近乎整片海域主權，頻繁派遣海警與海上民兵船巡邏，引發菲律賓、越南、馬來西亞及汶萊多次抗議。近來馬尼拉在仁愛暗沙與黃岩島多次遭中國水砲、攔阻，衝突日益升高，使COC更被視為避免擦槍走火的重要制度化工具。今年10月底，東協峰會在吉隆坡舉行，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在會中強調，菲國接任主席後將推動「東協願景2045」，打造更具韌性與戰略自主的區域。他表示，菲律賓將堅持全面落實既有的DOC，並加速推動「有效、有內容、具法律效力且符合國際法」的COC，避免區域安全持續惡化。原定明年主席為緬甸，但因軍政府與反軍方勢力交戰不斷、政局陷入僵局，東協決定改由菲律賓提前接棒。外媒分析，馬尼拉一向在南海議題立場最為堅定，提前接任主席象徵東協對「強化規則、降低衝突」的集體期待，也意味未來一年東協在南海問題上的聲量有望更一致。美國、歐盟、澳洲等多國也呼籲東協與北京推進COC談判，認為具約束力的行為規範不僅有助穩定南海，也有助維護整個印太區域的海上秩序。分析指出，若菲律賓能在主席年推動談判出現實質進展，將是2002年以來南海外交最重要的里程碑。