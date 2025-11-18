我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓爆發的防洪工程貪腐風暴，已從地方工程弊案升級為動搖國家投資信用的全面危機。從外資大幅縮手、民眾抗議蔓延，到國會與政府部門相互指控貪腐，專家普遍警告，若政府不在短期內展現真正的改革決心，菲律賓經濟恐怕難以止跌回升。根據《商業天地》報導，第3季海外承諾投資從去年同期的1437.4億披索（約新台幣759.2億元）暴跌至736.8億披索（約新台幣389.2億元），減幅接近五成，是菲律賓近年少見的急凍情況。市場策略師拉維拉斯（Jonathan Ravelas）指出，外資撤退不是偶然，而是長期貪腐疑慮累積到臨界點。他認為，若菲國想在投資市場維持競爭力，必須加速反貪改革，最早也要等到2026年中期，外資才有可能真正回流。前央行副總裁吉尼貢多（Diwa Guinigundo）說得更直白，如果政府不對涉案官員與包商提告，「外資不會回來」。因為一旦連百億基礎建設案都可能淪為吸金工具、工程品質又差到在颱風中立即崩壞，投資人自然選擇撤離。今年連續颱風肆虐後，總統小馬可仕痛批許多防洪工程根本是「幽靈工程」。後續參議院聽證更揭露驚人內情，有15家包商承攬全國近兩成防洪工程，金額高達1000億披索（約新台幣528.2億元）；更有承包商指控數十名國會議員與官員「不收賄就不給標」。財政部估計，2023至2025年間僅因防洪貪腐造成的經濟損失就達1185億披索（約新台幣625.9億元）。外界普遍認為，這波工程弊案之所以引發廣大民怨，是因為它直接讓人民承受後果。《時代雜誌》近日指出，菲律賓在近期的卡瑪基颱風中死亡數字攀升，許多受災民眾直指「劣質工程與長期貪腐才是真正的殺手」，並多次在街頭抗議，要求政府徹查。除了投資與民生面向，政治層面同樣緊繃。路透社近日指出，多個民間團體要求成立「獨立調查委員會」，並稱政府內部的反貪機制「無法自我清查」。由於案件牽涉多名國會議員，有輿論批評政府可能「查無實質進展」。另一方面，美聯社報導，政府甚至啟用一座新建監獄，為可能落馬的貪污立法者預作準備，顯示此案已高度政治化。儘管小馬可仕強調一定會有人「在監獄裡過耶誕節」，但外界更關心的是，這是否會像菲律賓過往反貪舉措一樣，雷聲大雨點小？投資圈普遍保持觀望態度，認為唯有真正讓涉案者伏法、制度透明化、標案公開化，才能重新建立國際信任。