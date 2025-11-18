我是廣告 請繼續往下閱讀

中市大里地區近期因騎樓停車遭檢舉而衍生的糾紛不斷，民眾強烈不滿反彈，讓地方長期存在的停車政策再度浮上檯面。市議員李天生今(18)日在議會痛批市府，長年放任都市設計與實際需求脫節，卻要民眾承擔制度落差的苦果，要求市府儘速訂定「台中市騎樓停車管理辦法」，明確劃設可「免予舉發」的時段與區域，避免法令與民情長期對撞。李天生直言，大里都市計畫在60年代制定，壓根沒把停車需求納入考量，導致停車場不足、道路狹窄、騎樓不連續等問題至今堆積成災。市區車格不敷使用，居民自然只能把汽車停放在騎樓，既不妨害公共通行，也無安全疑慮，但卻成為「檢舉魔人」整街掃蕩的目標。警方怕惹麻煩乾脆全面開單，形成民怨集中爆發的治理荒謬。更諷刺的是，中央早已提供配套。李天生引用交通部公文指出，「深夜0至6時」違停可採勸導免予舉發，地方政府也可因管理需要，自行公告騎樓停車免罰區域與時段，只要保留行人通行空間即可。換言之，市府並非無法可施，而是不願承擔責任、怠於作為，才會讓民眾成為制度夾縫下的犧牲者。面對質疑，警察局長吳敬田承諾，深夜違停將依規定以勸導為原則；但交通局長葉昭甫卻回應稱，交通部公文僅放寬「機車與慢車」，不包括汽車，若地方自行開放恐逾越母法。市府內部互相矛盾的說法，彷彿把責任踢皮球般推回中央，完全無視基層現實與民眾需求。騎樓停車問題牽涉建築線、都市設計與交通法規，確實需要跨部會協調，但困擾民眾的不是法規複雜，而是市府的「不願作」。李天生呼籲市府「苦民所苦」，制定可行辦法、有條件開放騎樓停車，避免一張張罰單成為民怒導火線。