國內首檔主動式ETF聚焦AI主題的「主動元大AI新經濟（00990A）」，將於11月24日至11月28日募集，發行價10元，採不配息設計引導資金長期參與，投資涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股。元大投信推出首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」，投資範圍涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，主攻AI新經濟成長機會，是國內首檔聚焦AI主題的主動式ETF。00990A採全產業佈局，但仍以科技為主，占比約60%，其他包括通訊占15%，非核心消費10%，工業6%，醫療3%，金融3%，公用事業3%。區域來看，預估北美地區投資比重74%，亞太地區20%，歐洲6%。00990A發行價10元，投資一張只要1萬元；採不配息設計，希望引導資金長期參與。元大投信指出，元大投信不會缺席主動式ETF市場，但沒有要爭第一家發行，而是要發行對的商品、適合投資人的商品，以及在對的時間推出，「今天可以說，元大投信準備好了，看得不只是現在，而是AI未來全方面滲透」。元大投信指出，大型科技巨頭持續加大資本支出，布局AI算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上AI技術突破原本科技產業的限制，預計開創AI新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會。主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋AI產業，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。