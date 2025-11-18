我是廣告 請繼續往下閱讀

越南北部富壽省近日爆出一宗骇人保險詐騙案件，一名前醫護人員與四名同夥組成團伙，涉嫌利用麻醉與暴力手段，假造意外傷害向多家保險公司索賠，涉及金額高達約新台幣700萬元。根據《越南快報》報導，警方已於本月14日發出拘留令，逮捕30歲主嫌Ta Minh Chau及同夥Hoang Van Truong、Hoang Van Thang、Hoang Thi Hong Diep與Nguyen Anh Dung。Ta Minh Chau曾任錦溪县醫療中心醫護人員，熟悉骨骼結構及保險理賠流程。警方指出，該團伙會說服民眾購買保險，再透過注射麻醉藥物及使用羊角錘等器具造成骨折，偽造受傷現場及醫療紀錄，使傷勢看似因意外事故而來，以向保險公司申請高額理賠。作案手法包括設計滑倒、觸電或跌入溪流的假事故現場。報導顯示，該團伙涉及多家大型保險公司，包括Manulife、AIA、Dai-ichi Life、FWD、Sun Life及Chubb Life等。Manulife遭詐騙理賠金約新台幣2,600萬元。警方形容整個作案流程精密且殘忍，完全漠視受害者的生命安全。五名嫌疑人目前正因侵占財產罪接受調查，警方正持續追查更多可能受害者及相關證據，以防止類似案件再次發生。該事件提醒社會，保險詐騙不僅涉及財務損失，也可能對人身安全造成重大威脅，政府將加強監管並敦促民眾警覺，確保自身權益不受侵害。