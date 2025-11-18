我是廣告 請繼續往下閱讀

日本武士隊上周末剛與韓國打完交流賽，由於目前眾多MLB球星都還未表態參賽，總教練井端弘和昨日接受日媒訪問時，表達國家隊仍在等待多數球員的答覆，由於要大聯盟球員參賽，需要向MLB官方提出名單，井端弘和也提出質疑：「他們說會進行面試，但我覺得並沒有開始進行。」在日本武士隊與韓國隊進行本年度最後1場熱身賽後的第2天上午，井端弘和造訪神宮球場，接受日媒訪問，他談到目前徵召大聯盟球員過程相對複雜，但偏偏這對於日本爭取連霸，又是至關重要的事。日本隊於9月已經向經典賽主辦方、也就是MLB官方提交一份球員名單，詢問他們是否願意參賽，但如今距離WBC開打僅剩下不到4個月，日本隊至今仍未收到回覆。「我希望盡快得到我們提交的名單答覆，他們說會進行面試，但我覺得他們還沒開始。」日媒合理推估，這份名單包含多位日本主力球星，包含大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希與菊池雄星等人，井端弘和並未提到特定名字，但也透露，「我們需要這一些球員，所以名單裡，確實有你們想到的那些人。」今年2月，井端弘和從前往美國考察各隊春訓，並與每位日本球員進行溝通。此後，他一直在為徵召球員做準備，同時確保球員們能夠專注於賽季。然而，由於MLB官方至今尚未回覆，各隊球星能否代表日本參賽仍是未知數。除了強大的投手陣容外，野手方面也有芝加哥小熊的鈴木誠也與波士頓紅襪的吉田正尚，此2人能否為國參戰，很大程度上也影響到陣容的配置，井端弘和表達希望盡快確認名單，同時也會考慮到球員體能狀況與調整近況。「我們還在等待答覆，確實會延誤到其他球員的選擇上，所以我們必須在一定程度上模擬出備案名單，並加快進度。」