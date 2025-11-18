我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣政府昨天連夜銷毀文雅畜牧場約25萬顆封存的雞蛋。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.18）

▲彰化縣政府昨天連夜將文雅畜牧場25萬顆封存雞蛋運往他處銷毀。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.18）

▲彰化縣政府昨天連夜將文雅畜牧場25萬顆封存雞蛋運往他處銷毀。（圖／彰化縣政府提供，2025.11.18）

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出含殺蟲劑「芬普尼」殘留，遭移動管制後竟發生烏龍，4萬顆蛋流至台中市龍忠蛋行，成為食安破口，彰化縣政府昨連夜銷毀約25萬顆封存的雞蛋。事件後只說「我們統一處理」的縣長王惠美首度受訪，強調「該懲處的一定會懲處」，縣府也會針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出「芬普尼」超標，5日起進行移動管制，但過程中發生動物防疫所8日打電話通知業者，口頭告知解除移動管制，業者隔天自行把4萬顆雞蛋賣到台中梧棲蛋行的插曲，不僅衛福部長石崇良震怒要查辦，彰化縣地檢署昨約詢龍忠蛋行林姓負責人，深夜以20萬元交保。為免留在畜牧場的蛋再出意外，縣府昨天接獲地檢署函文後，漏夜由農業處、動防所、衛生局、環保局、政風處共同派員到文雅畜牧場，除了採樣每日生產雞蛋110顆冰存、當晚退貨蛋品送驗，其餘由保七總隊協助押運，共銷毀散裝蛋1210箱、盒蛋1447盒、軟殼蛋77.215公斤，總量約25.6萬顆。農業處長郭至善表示，雞蛋銷毀含運費及銷毀費用每箱約180元，代執行費用約23萬元將由業者負擔。由於業者進行強制換羽，16日起蛋場已停產，動防所後續將每日派員到蛋場巡查雞隻及雞蛋，並針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，由縣府農業處及動物防疫所等相關單位進行抽檢，大型蛋場及先前曾有違規紀錄者，將列為優先採檢名單。王惠美今（18）日受訪時表示，檢察官已介入調查該案，只要有疏失，該懲處的一定會懲處。彰化有933場畜牧場、2千多萬隻雞，生產蛋量佔全台灣近1/2，縣府已經啟動全面的調查，從牧場的蛋、羽毛、水、飼料，到消費端都將一併進行檢驗，縣府推動「彰化優鮮」，農產品皆可溯源，希望大家都能很安心的食用蛋品。