美國總統川普（Donald Trump）多次抨擊台灣搶走美國晶片生意，17日在白宮受訪又表示，美國當年愚蠢地讓晶片製造外移，特別將產業輸往台灣，導致幾乎100%晶片都在台灣生產，簡直非常可恥，但靠著關稅政策，美國的晶片生產正在全面回流，若沒關稅美國早就完蛋了。對此，民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（18）日痛批，「川普總統認知錯誤」，川普的言論不僅傷害了善良台灣人民的情感，更赤裸裸地展現了掠奪台灣半導體產業的野心。民眾黨立法院黨團上午召開居住要正義「虛坪改革」公聽會，黃國昌、幹事長陳昭姿、立委黃珊珊、劉書彬、麥玉珍等人出席。黃國昌受訪時被問到，川普今早再批台灣幾乎生產100%的晶片非常可恥，並稱美國晶片即將回流，美國短時間內就有可能製造世界上最大多數的晶片？黃國昌回應表示，台灣半導體今天在世界上的成就，是在全體台灣人民的支持下，一代又一代的台灣人的努力，非常多優秀的工程師燃燒自己的生命，所打造出來的半導體產業。黃國昌強調，「川普總統認知錯誤」，川普的言論不僅傷害了善良台灣人民的情感，更赤裸裸地展現了掠奪台灣半導體產業的野心，「我相信台灣人民不會認同、台灣的政府也不應放任美國政府想要掠奪台灣的半導體產業。」