2024 年 4 月間，一名陳姓保全在醫院值勤時發現 89 歲的張姓婦人電動輔助車受阻，因無法順利移動，他便上前協助。不料在協助過程中，不慎觸動車輛前進桿，導致輔助車瞬間暴衝。張女當場摔倒，頭部重創，經送醫搶救仍不治。事後，家屬循民事途徑提起訴訟。張女六名女兒主張，陳男提供協助時操作不慎，構成過失行為；而醫院與保全公司對陳男具指揮監督關係，應負連帶責任，3 者應各自賠償 165 萬 5900 元，包括喪葬費與精神慰撫金等。審理過程中，陳男辯稱，自己因見張女受困而出手相助，並無惡意，且事故的發生屬意外，原告請求精神慰撫金金額過高。他認為若責任評價過度苛刻，恐使第一線服務人員在協助民眾時卻步，產生不利公共利益的寒蟬效應。醫院則表示，本案協助行為屬保全員個人判斷，院方無須負連帶賠償責任。法院審酌後指出，陳男確實在協助操作時觸動前進桿，引發暴衝，與張女倒地致死具相當因果關係，構成可歸責的過失行為。此外，陳男於值勤期間提供協助，醫院及保全公司對其行為具備指揮監督權，符合法律上「僱用人」之定義，應依民法第 188 條與陳男負共同賠償責任。法院最終判決三被告須連帶賠償張女家屬總計 225 萬 5900 元。分配部分，長女獲 50 萬 5900 元（含喪葬費 15 萬 5900 元與 35 萬元精神慰撫金），其餘五名女兒各 35 萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。