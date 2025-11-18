我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友翻出自己以前曾經登上無名小站首頁的截圖，對比自己現在跟過去的容貌，結果引爆許多回憶殺。（圖/Threads）

「懷念阿韋王子，有人知道她是現在的林予晞嗎？」、「玉井金城武當時最轟動吧！現在都是奶爸了」、「當年最紅的帥哥還有阿韋王子啊！現在是演員林予晞欸」、「玉井金城武林發條才是巔峰，現在整個走鐘哈哈哈」

無名小站花美男又被挖出！阿韋王子本尊竟是林予晞

沒想到本尊就是現在的大咖女演員「林予晞」

▲曾經在無名小站相當火紅的「阿韋王子」是女星林予晞，不少當年追蹤的無名粉都感到非常驚訝。（圖/Threads、林予晞IG）

無名小站轟動帥哥「玉井金城武」美照翻出！12年後現況曝光

玉井金城武依舊還是活躍在社群的網紅「林發條」

▲無名小站人稱「玉井金城武」的帥哥，現在是網紅林發條，經營「連環泡有芒果」、「上發條俱樂部」都有不錯成績，也帶動玉井在地觀光。（圖/Threads、上發條俱樂部臉書）

也替自家的柯基犬經營「連環泡有芒果」，可以說是寵物界網紅始祖，粉專追蹤人數最高有突破90萬