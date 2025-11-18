無名小站從2003年開始提供網誌、相簿等功能，當時全盛時期捧紅無數素人男女，許多人都因為美照、帥照登上無名小站的首頁，如今有人還活躍於螢光幕前，有些人則是已經回歸正常人生活。最近有網友討論自己也曾經是登上無名小站首頁的推薦帥哥，貼文引爆熱烈討論，更有許多人回憶起「阿韋王子」就是現在大咖女星林予晞，還有當年轟動一時的「玉井金城武」，都已經結婚生子了。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「無名小站首頁花美男，被社會摧殘13年後....」只見影片中截圖，該男子曾經登上無名小站相簿精選帥哥的首頁，當時看起來非常青澀稚嫩，如今已經是出社會多年的大人，臉上多了幾分老態以及相較圓潤，連同事都忍不住吐槽「發生什麼事？」
貼文曝光後，不少網友回憶殺湧現「真的好懷念以前都要逛無名看帥哥美女！」、「懷念阿韋王子，有人知道她是現在的林予晞嗎？」、「玉井金城武當時最轟動吧！現在都是奶爸了」、「當年最紅的帥哥還有阿韋王子啊！現在是演員林予晞欸」、「玉井金城武林發條才是巔峰，現在整個走鐘哈哈哈」、「當年紅的現在都35+了吧，尤其男生有老態是正常的」。
無名小站花美男又被挖出！阿韋王子本尊竟是林予晞
除了素人朋友之外，有網友翻出當年在無名小站非常火紅的「阿韋王子」，一頭金色的長髮相當有型，沒想到本尊就是現在的大咖女演員「林予晞」，讓許多曾經追蹤她的無名粉絲都感到相當驚訝。
現年40歲的林予晞早期出道是協助演員對戲時被導演發掘，嘗試目前演出之後深獲觀眾喜愛，出道作品《A咖的路》，代表作有《料理高校生》、《天堂的微笑》、《我們與惡的距離》、《死了一個娛樂女記者之後》等。今年她以《死了一個娛樂女記者之後》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎，雖然可惜未能獲獎，但劇迷還是認可她的精湛演出，希望未來她能拿下視后。
無名小站轟動帥哥「玉井金城武」美照翻出！12年後現況曝光
留言區除了阿韋王子林予晞討論度高外，還有一位被封為是「玉井金城武」的花美男，當年以一張肩長髮加上側臉的照片，加上迷人的電眼擄獲許多少女的心，如今無名小站關台12年，玉井金城武依舊還是活躍在社群的網紅「林發條」，只不過容貌已經回不去，不僅網友笑稱歲月是把殺豬刀，連他自己本尊都在社群自介打上「過期網紅」。
林發條除了經營自己的社群媒體，也替自家的柯基犬經營「連環泡有芒果」，可以說是寵物界網紅始祖，粉專追蹤人數最高有突破90萬，許多人慕名前往玉井買芒果乾順便看柯基狗狗，成功帶動玉井當地的觀光產值。現年44歲的他也已經結婚生子，透過粉專「上發條俱樂部」也紀錄著日常的生活，深受粉絲喜愛。只能說，無名小站時期臥虎藏龍，現在各個帥哥美女都在自己的領域發光發熱，記者也經歷過無名全盛時期，真的是邊寫文邊想起滿滿的回憶啊！
資料來源：Threads、連環泡有芒果IG、上發條俱樂部、林予晞IG
