▲越南旅遊勝地中部城市會安上個月發生歷史性大洪水。（圖／翻攝自越南快訊）

越南中部世界文化遺產古鎮會安於11月15日晚間再度遭遇淹水。連日豪雨使上游水力發電水庫被迫洩洪，導致城鎮多條街道瞬間被水淹沒，部分地區水深約40公分。洪水主要影響巴春（Bach Dang）街，以及附近的黃文秀（Hoang Van Thu）、黎利（Le Loi）與周尚文（Chau Thuong Van）街道，夜間商家大多提前歇業。居民則忙著將物品抬高、將機車與電動車推到高處，以防再次被淹。部分外國遊客仍冒水探索古鎮，甚至涉水至膝蓋深處。當地民眾表示，每逢大雨與上游強烈洩洪同時發生，巴春街便易淹水。今年稍早，該街水位曾高達2.5公尺，創下歷史性紀錄。居民雖習慣與洪水共存，但仍嚴陣以待，夜晚守護財物不敢鬆懈。氣象單位指出，岱善（Da Nang）及周邊地區過去24小時降雨量中等至大雨不等，市區約40至80毫米，南部與山區可達140毫米。預計至11月18日，中部與南部山區累積雨量將達150至300毫米，局部地區甚至超過400毫米。連續二十天的降雨也引發區域內多處土石流。11月13日，洪山公社（Hung Son Commune）普特村（Put Hamlet）發生山崩，造成3人失蹤；11月16日，國道40B南茶米（Nam Tra My）至茶嶺（Tra Linh）路段亦遭土石掩埋，幸無人員傷亡。會安古鎮自1999年列入世界文化遺產以來，旅遊業為主要經濟支柱，卻因連日豪雨屢受衝擊。多條街道、景點及懷河（Hoai River）遊船服務被迫關閉，遊客數量銳減，商家經營也格外謹慎，生怕突如其來的新一輪洪水造成損失。