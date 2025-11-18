新北八里福朋喜來登酒店中餐廳吃到飽活動又再度回歸了！「櫻桃片皮鴨饗宴」正式登場，一次能吃到片皮鴨及超過40道料理無限供應，成人每位1180元+10%。即日起接受開訂。
新北八里福朋喜來登酒店的「禧粵樓」，多年來都會推出「櫻桃片皮鴨饗宴」，今年度又再度推出，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理近50道都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。
此次吃到飽菜單，菜色相當多，除了最受歡迎的櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身等菜色，港點還有海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。還有開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果。
台南晶英酒店新推港點吃到飽 早午餐提供
台南晶英酒店為了房客每日規劃兩類早餐，一樓偏西式餐點居多，而二樓宴會廳另闢以台南小吃包含米糕、碗粿等為主的中式早餐，如今台南晶英酒店宣布，中式早餐將全面升級為營業時間至13:30的早午餐，並增加港點品項，房客優惠價每位成人只要660元、兒童330元，週一至週五限定。歡慶開幕即日起至12月31日止，推「四人同行、一人免餐費」，或是兩人以上同行每位享780元嚐鮮價。
台南晶英酒店中式早餐全新升級，推出「府城茶樓」港式早午餐自助饗宴，台南晶英表示，用餐時服務生會推著超經典港點車、點心車到桌邊讓賓客挑選，車上菜色包含燒賣、餃類、流沙包、蘿蔔糕、冰火菠蘿油、葡式焗蛋塔等，通通都可吃到飽。
資訊來源：新北八里福朋喜來登酒店、台南晶英酒店
