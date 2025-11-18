我是廣告 請繼續往下閱讀

越南中部坎勒山道於11月16日晚發生嚴重土石流，一輛載有32人的順昌（Phuong Trang）客運巴士遭土石掩埋，造成六人死亡，多人受困。事故發生時，巴士正由大叻開往芽莊，途經南慶永公社。綜合越南媒體報導，巴士前方駕駛艙區域首當其衝，土石、樹木直接衝撞車體，導致車窗碎裂、金屬車架扭曲、睡鋪壓毀，車身結構嚴重變形。多名乘客被困車內，救援人員在夜間抵達現場展開搶救。越南慶和省115急救中心主任黎陳英（Le Tran Anh Thi）表示，救援隊為19名傷者提供急救後送往慶和省綜合醫院治療，六名遇難者中已有四人送至慶永、電慶及慶和醫院。救援人員於11日中午成功找到最後一名遇難者。坎勒山道多處路段出現落石，另一個寬約50公尺的土石流區距事故現場約800公尺，第三處距離約3公里。當地緊急部隊動用推土機與挖掘機清理路面，路段交通一度中斷。越南慶和省副主席阮成河（Nguyen Thanh Ha）表示，由於持續降雨及天氣不穩定，救援和清理工作仍極具挑戰性。山區今年已有多處土石流記錄，現場地質不穩，公路護欄亦被巨石破壞。當地氣象站預報，11月16日至18日降雨量中等至大雨，累積降雨80至150毫米，山區100至200毫米，部分地區超過250毫米，三小時降雨可能超過80毫米，山區仍有高風險土石流發生。