台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點，至少可歸因於3個短期因素：一、普發1萬元；二、近期國民黨力推「停砍公教年金」；三、國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」， 引起廣大民眾共鳴。國民黨主席鄭麗文本月上任，前後陸續失言「蒲亭不是獨裁者」、遭質疑悼念共諜吳石，以及屢遭質疑親中立場，不過，根據台灣民意基金會今公布的最新民調，國民黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其是在鄭麗文這些諸多爭議性言論與作為之後，更顯民調結果離奇。台灣民意基金會表示，詢問台灣民眾：「台灣日前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨⋯等等。在所有政黨中， 您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：31.1％支持民主進步黨，25.8％支持中國國民黨，14.7％支持台灣民眾黨，2.4％支持其他政黨合計，24.7％沒特別支持哪一個政黨，1.3％不知道、 拒答。其中，台灣民意基金會分析，民進黨目前仍以三成一支持度穩居台灣第一大黨。經歷大罷免超級風暴後，雖連續2個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之前榮景相比，顯得消瘦不少。此外，受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。這是一個嚴重的警訊，尤其2026九合一地方選舉已經是胎動階段。至於國民黨方面，過去一個月的支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後，更顯離奇，至少有3個短期因素：