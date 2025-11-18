LOL《英雄聯盟》世界大賽結束後，各賽區戰隊人員大搬風，繼昨（17）日T1下路Gumayusi離隊後，LCP台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）也宣布輔助Kaiwing（凌啟榮）離隊，這支4台1港、帶領台灣睽違10年後重返世界賽8強的戰隊，也將迎接另一個開始。
輔助Kaiwing離隊！CFO發文祝賀
CFO今（18）日中午透過社群發文表示，「Thank You Kaiwing，感謝 Kaiwing 這一年為隊伍帶來貢獻，讓這段旅程充滿故事與回憶，由衷祝福Kaiwing在未來的每一段旅程都能繼續綻放光芒，展現閃耀價值。」
香港最強輔助！Kaiwing生涯已打10年
來自香港的Kaiwing現年28歲，職業生涯從2016年就開始，歷經LMS、PCS、LCP等賽區更迭，前後效力過MSE、HKA、PSG、FAK、CFO等隊伍，PCS時期，Kaiwing曾與同為香港選手的Unified，在PSG組成下路雙人組，並在聯賽大殺四方。
PCS賽區最後一年，Kaiwing加盟「全港班」FAK，並以殿軍止步，LCP改制後，CFO為尋求有經驗的輔助加盟，因此選擇Kaiwing和Doggo組成下路，並在LCP三個賽段都拿下冠軍，甚至挺進世界賽8強，Kaiwing也在過程突破「只會玩硬輔」的質疑，練出妮可輔助驚艷賽場。
已滿28歲的Kaiwing在電競圈算是高齡，後續會選擇退役或轉會仍是未知數，而CFO在輔助離開後，會補進哪位選手也是粉絲關注重點，潛在人選可能包括Woody、Orca、ShiauC等。
