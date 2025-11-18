我是廣告 請繼續往下閱讀

從美國漂洋過海的布料箱裡，竟暗藏逾2億元的大麻！檢調偵辦一起跨國運毒案時，意外揪出一名半導體公司總經理也深陷其中。鄭姓男子與其他同夥自美國夾帶大麻入台，整批毒品重達145公斤，被巧妙藏在300箱布料之間。海關人員察覺異狀後開箱查驗，一舉看穿詭計，檢調隨即介入佈線跟監，最後在桃園倉庫當場逮捕3名涉案男子，全案震動業界。判決指出，2024年10月間，鄭姓男子（另案通緝）與綽號「stone」、「Dennis」、「Buck B.」等人合作，向美國進口布料，但真正目的卻是運輸二級毒品大麻。貨櫃抵台後被海關查出異常味道與重量不符，經拆箱檢查後查獲暗藏的大麻磚，市值高達2億多元。檢調為避免打草驚蛇，決定「放長線釣大魚」，讓毒品順利出倉後全程跟監，追蹤到新北市中和一處倉庫。不料該批毒品竟被擱置4個月之久，無人前往領取，專案小組只能持續埋伏，等待幕後成員現身。直到今年2月7日，任職某半導體公司的鄭姓總經理終於現身，還找來不知情的搬家業者協助搬貨；另兩名成員張姓、王姓男子則在外負責把風，避免遭警察盯上。三人透過群組密集通報現場動態，「萊爾富門口有兩個中年的」、「有警察」，但正忙著簽收毒品的鄭姓總經理似乎未注意到已遭鎖定。毒品運往桃園倉庫後，埋伏多時的專案小組當場出手，立即制伏鄭姓男子，並循線逮捕張、王二人，全案順利瓦解。三名被告到案後均坦承犯行，並供出上游來源，希望能爭取量刑減輕。高雄地院審理後認定三人犯下「運輸二級毒品未遂罪」，考量均坦承犯行並協助供述，依法予以減刑，最終分別判處4年至5年2月不等徒刑，全案仍可上訴。