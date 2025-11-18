我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺新星文班亞瑪（Victor Wembanyama）本季開局火熱，卻在上週因左小腿緊繃被迫缺陣。球團經核磁共振（MRI）確認為左小腿拉傷，預計2至3週後再複檢，讓馬刺球迷全都繃緊神經。值得注意的是，文班亞瑪上季才因肩部深層靜脈血栓缺陣36場，如今新賽季剛起步又傷退，讓馬刺迷又驚又怕。傷情曝光後，網路隨即湧入大量球迷「抓兇手」，開始翻查上一戰對金州勇士的比賽片段，試圖找出傷病原因。這場由球迷發起的「辦案」行動中，一段五秒鐘的鏡頭引爆討論。影片內容顯示，文班亞瑪（Victor Wembanyama）持球突破時，勇士菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）疑似偷伸腿，讓文班亞瑪重心不穩、整個人往前撲倒。該名球迷氣炸寫下：「是這傢伙害的嗎？到底在搞啥！」很多馬刺球迷瞬間對號入座，把這一摔與文班亞瑪的小腿傷聯想在一起，質疑波傑姆斯基出腳是否有意為之。有球迷說：「看起來就是故意的！」在這場網路論戰中，另一名球迷則把矛頭指向勇士老將格林（Draymond Green），讓話題更具戲劇性。這名球迷留言：「格林一定很欣賞這種傷人的犯規吧。」格林生涯累計2,588次犯規，名列聯盟惡名昭彰的「硬派防守」代表。日前勇士與馬刺對決時，他與文班亞瑪（Victor Wembanyama）還爆發口角，兩人互噴垃圾話成為熱門話題，讓球迷更容易把事件串在一起。勇士球迷也沒打算挨罵，立刻找出另一段影片回擊，指出文班亞瑪在尋求掩護時，腳似乎抬起，差點讓柯瑞（Stephen Curry）摔倒。一名球迷留言：「他差點絆倒柯瑞耶，那這樣是不是扯平了？」最終討論又回到了老話題，雖然文班亞瑪天賦異稟，但身材仍偏瘦，較難承受身體碰撞與長期消耗，有球迷拿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）做對比，建議文班亞瑪仍需持續增強體格，才能避免傷病困擾。