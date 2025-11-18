走在潮流尖端的木村拓哉是用哪一款手機？日前他在自己的頻道中揭曉答案，原來他和大谷翔平的老婆真美子一樣，一直在用iPhone 13系列手機，真美子用13 mini，木村大神則是iPhone 13紅色款。木村一台手機用四年，終於換上iPhone 17 Pro，換機過程發現大神和大家一樣有選擇障礙，最後選擇藏藍色。在交機前戴上手套的畫面也讓粉絲驚呼：「也太帥了吧！」，影片上傳約莫四天已經超過120萬次觀看，被認為是「今年最好看的交機影片」。
木村拓哉在自己的個人YouTube頻道【木村さ〜〜ん！】中，親自到3C賣場挑選新iPhone。他將跟隨他多年的 iPhone 13 換成了最新旗艦機 iPhone 17 Pro。店員在介紹新機時，更是讓木村拓哉頻頻發出驚呼：「完全不同、超厲害的、完全不一樣喔」。像是對於經常使用手機拍攝 Instagram 照片的木村拓哉而言，相機功能是升級的重點，店員指出，iPhone 17 Pro的鏡頭本身的畫素比木村拓哉原有的手機有很明顯的大升級，新機最高可以放大到8倍，而且不會損失畫質。
木村大神也有選擇障礙
木村拓哉親自測試不可思議的說：「超厲害，可以拉近到這種程度。」新機的解析度極高，甚至能拍出肉眼難以辨識的細節，連柱子另一側的粗糙感都能清晰看見。另外，Type C 取代 Lightning、使用eSIM都讓木村拓哉再度傻眼，在顏色選擇上，大神和一般民眾一樣都陷入選擇障礙，首先被排除的就是宇宙橙，影片中看到他在藍色和銀色中難以做決定，木村拓哉最終選擇了藏藍色。
新機需要先確認 eSIM 是否順利啟動，木村拓哉必須親自開箱並確認機身沒有刮傷，開箱前戴手套的過程宛如拍電影，就連他撕膜、設定Face ID畫面、移轉資料時拼手速點亮螢幕等都讓粉絲直喊「超帥」。
粉絲大讚：引領潮流，但不隨波逐流
該影片目前已經突破120萬觀看次數，「沒想到換手機這麼好看」、「木村表情好多，好想一直看下去」。有人提到，大多數人在設定 Face ID都會很醜「木村拓哉連掃描Face ID都帥得讓人想哭。」同時有人覺得木村經濟條件應該很好，大可年年換新，但沒想到木村還在用iPhone 13，而且還不是Pro，從他選擇手機是以「長期使用」來考量，讓粉絲大讚他「引領潮流，但不隨波逐流。」
