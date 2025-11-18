鵜鶘教練Willie Green是今年NBA第一個被開除教練，接下來有兩個名氣很大教練風雨飄搖。第一個是快艇教練Tyronn Lue，快艇最近9戰1勝8敗，王牌之一Kawhi Leonard打打停停，已經連續傷停八場，主力射手Bradley Beal今年球季只打6場就停機，最佳防守3D鋒衛Derrick Jones Jr.上一場打塞爾蒂克拉傷腿筋，傷停至少六周。
屋漏偏逢連夜雨，快艇運氣確實不好，但傷病已經不能當做快艇無法贏球的藉口。
看看東區第一活塞，前天主場打76人，活塞輪休球隊得分榜前四人主控Cade Cunningham場均27.5分、中鋒Jalen Duren場均19.4分+12籃板、小前鋒Ausar Thompsom場均13.9分、前鋒Tobias Harris場均13.5分全部輪休，但活塞還是以114：105擊敗76人。
這場贏76人比賽活塞掛頭牌球員是今年夏天剛加入活塞，場均12.5分三分射手Duncan Robinson，多不可思議的一場勝利。
Tyronn Lue過去幾年被媒體和社群、網路吹捧上天，口袋裡多的是神鬼妙計、無敵戰術或智慧錦囊，說穿了就只是個平庸球員型教練，當球隊王牌球星+天賦都不能幫助他贏得比賽，Tyronn Lue也只能楞在場邊，束手無策。
快艇現在主要問題並不是傷病，主力前鋒John Collins一直沒能融入體系打出狀況，射手Bogdan Bogdanovic、中鋒Brook Lopez、防守工兵後衛Kris Dunn在體系內找不到存在感，Chris Paul過去兩周甚至直接跌出輪換。
當全隊有5-6名主要角色球員都不能融入團隊，合於體系，打出功能性作用，這是教練責任。更糟的是快艇這些角色幾乎都毫無存在感，教練用人和戰略、體系肯定出了問題。
第二個帥位岌岌可危是獨行俠教練Jason Kidd。
今年季前10月15日獨行俠才跟Jason Kidd完成多年續約，但球隊不到兩個月就陷入空前困境，危機四伏。現在獨行俠最尷尬的是，開除Jason Kidd成本負擔太重，不換人執教球隊一直向下沈淪。
第二尷尬的是獨行俠正在計畫交易送王牌之一Anthony Davis和老射手Klay Thompson，兩人市場賣相都不好，獨行俠重建腳步和時間軸勢必要拉很長，可能需要1-2年才能切除包袱合約，3-4年內都很難完全解套。
Jason Kidd遇上的問題跟快艇Tyronn Lue很像，一主力傷病太多，二角色球員功能和效率集體退化。
球隊第一王牌Anthony Davis今年開季只打了5場就停機，可能還需要休養1-2周，第一中鋒Dereck Lively 二世同樣傷停只打5場，那天復出還不確定，第二中鋒Daniel Gafford開季只打9場，缺席6場，球隊第二王牌Kyrie Irving預估要明年1-2月 之間才可能復出。
角色球員Klay Thompson、D’Angelo Russll都處於低潮，Jaden Hardy和Caleb Martin直接跌出輪換，P.J. Washionton和Naji Marshall兩名前鋒起起伏根本拯救不了球隊。狀元新秀Cooper Flagg表現OK，但上限還很高，Jason Kidd把Flagg定位在控球後衛實驗養成，風險很大，短期內很難看見成果和戰力。
兩個月前才續約，獨行俠開除Jason Kidd機率不大，但如果球隊再繼續爛下去，老闆和球迷都會受不了。
▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）
我是廣告 請繼續往下閱讀
看看東區第一活塞，前天主場打76人，活塞輪休球隊得分榜前四人主控Cade Cunningham場均27.5分、中鋒Jalen Duren場均19.4分+12籃板、小前鋒Ausar Thompsom場均13.9分、前鋒Tobias Harris場均13.5分全部輪休，但活塞還是以114：105擊敗76人。
這場贏76人比賽活塞掛頭牌球員是今年夏天剛加入活塞，場均12.5分三分射手Duncan Robinson，多不可思議的一場勝利。
快艇現在主要問題並不是傷病，主力前鋒John Collins一直沒能融入體系打出狀況，射手Bogdan Bogdanovic、中鋒Brook Lopez、防守工兵後衛Kris Dunn在體系內找不到存在感，Chris Paul過去兩周甚至直接跌出輪換。
當全隊有5-6名主要角色球員都不能融入團隊，合於體系，打出功能性作用，這是教練責任。更糟的是快艇這些角色幾乎都毫無存在感，教練用人和戰略、體系肯定出了問題。
今年季前10月15日獨行俠才跟Jason Kidd完成多年續約，但球隊不到兩個月就陷入空前困境，危機四伏。現在獨行俠最尷尬的是，開除Jason Kidd成本負擔太重，不換人執教球隊一直向下沈淪。
第二尷尬的是獨行俠正在計畫交易送王牌之一Anthony Davis和老射手Klay Thompson，兩人市場賣相都不好，獨行俠重建腳步和時間軸勢必要拉很長，可能需要1-2年才能切除包袱合約，3-4年內都很難完全解套。
Jason Kidd遇上的問題跟快艇Tyronn Lue很像，一主力傷病太多，二角色球員功能和效率集體退化。
球隊第一王牌Anthony Davis今年開季只打了5場就停機，可能還需要休養1-2周，第一中鋒Dereck Lively 二世同樣傷停只打5場，那天復出還不確定，第二中鋒Daniel Gafford開季只打9場，缺席6場，球隊第二王牌Kyrie Irving預估要明年1-2月 之間才可能復出。
兩個月前才續約，獨行俠開除Jason Kidd機率不大，但如果球隊再繼續爛下去，老闆和球迷都會受不了。
▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）