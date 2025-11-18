鵜鶘教練Willie Green是今年NBA第一個被開除教練，接下來有兩個名氣很大教練風雨飄搖。

▲快艇主帥Tyronn Lue遇到球隊問題，只能楞在場邊，束手無策。（圖／美聯社／達志影像）

▲現任達拉斯獨行俠總教練Jason Kidd有可能成為下一個被炒的教頭。（圖／美聯社／達志影像）

現在獨行俠最尷尬的是，開除Jason Kidd成本負擔太重，不換人執教球隊一直向下沈淪。

▲湯普森（Klay Thompson）正式被獨行俠主帥基德（Jason Kidd）降為替補。這位四屆NBA冠軍本季開季至今場場先發，卻從未打超過23分鐘，投籃命中率僅34.2%、三分命中率更是生涯新低的29.2%。（圖／美聯社／達志影像）