民眾黨主席黃國昌近期遭週刊指控疑涉貪汙、收受中港資，目前已有民眾匿名告發黃國昌涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，北檢今（18）日也已將此案分作「他案」偵辦，並將黃國昌列為貪汙案被告，近期將傳喚到案說明。對此，前桃園市議員王浩宇發文強調「民眾」2字，並附上笑了的表情。《鏡週刊》近期連日爆料，黃國昌疑似透過凱思國際收受金錢，隨後質詢相關案件，遭控收錢辦事，疑涉犯貪汙。而台北地檢署今也證實，目前本案已獨立分案偵辦，黃國昌亦被正式列為《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪的被告，後續將傳喚黃及相關人士到案釐清金流、質詢動機及雙方關係。對此，王浩宇今發文指出：「『民眾』向台北地檢署匿名告發黃涉貪汙罪ＸＤ」引底下大批網友紛紛留言表示：「黨政商、媒體、司法都得罪完了，還有誰會幫？」、「可以看到白營三巨頭土城結義嗎」、「一個市長都還沒騙到就要坐牢」、「進了土城亂咆哮的話，是會被揍的」、「還沒判刑前都不值得高興」、「真的是臭不可聞」等。