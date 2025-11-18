麥當勞停賣9年的奶昔重出江湖，引爆討論！其實奶昔不只麥當勞有賣，冰淇淋品牌「哈根達斯」今年冬季聯名迪士尼《動物方城市2》動畫電影，推出限定聯名商品，就有兩款季節限定的奶昔，有可可酥、莓果兩種口味，一杯要價399元，即起買就送尼克和茱蒂超萌造型杯套，冬天喝奶昔不會冰手。
尼克與茱蒂化身奶昔：兩款限定口味解析
哈根達斯以《動物方城市》電影主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔，分別是「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，即起買奶昔就可獲贈對應角色款毛絨杯套。
「尼克．可可酥享奶昔」靈感來自機智又迷人的狐狸尼克，以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味。每一口都像尼克的迷人魅力，溫暖中帶點俏皮，讓人在冬日也能享受滿滿幸福感。
「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香，清新明亮的風味完美呼應茱蒂熱情、勇敢的性格，彷彿將茱蒂的勇敢活力與正能量一口喝下，為冬天注入滿滿愉悅氣息。
哈根達斯聯名周邊與優惠活動
此外，哈根達斯 x 《動物方城市2》聯名商品還有「動物方城市冰淇淋火鍋」，售價899元，限內用；另有「動物方城市冰淇淋火鍋」7英寸2480元。
即日起至12月31日，與捷運中山站的《動物方城市》主題聖誕樹合照，並至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，即可享有動物方城市系列新品全品項9折優惠。
麥當勞、哈根達斯、FRIDAYS奶昔價格與口味大比拼
相較麥當勞19日重出江湖的奶昔，有香草、草莓兩種口味選擇，一杯69元，全台限台北館前、台北西湖、板橋重慶等12家門市開賣。哈根達斯《動物方城市》聯名奶昔則有可可酥、莓果兩種口味，一杯399元。此外，美式餐廳TGI FRIDAYS奶昔口味更多元，有香草、巧克力、巧克力脆片、Oreo、草莓、香蕉，一杯180元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
哈根達斯以《動物方城市》電影主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔，分別是「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，即起買奶昔就可獲贈對應角色款毛絨杯套。
哈根達斯聯名周邊與優惠活動
此外，哈根達斯 x 《動物方城市2》聯名商品還有「動物方城市冰淇淋火鍋」，售價899元，限內用；另有「動物方城市冰淇淋火鍋」7英寸2480元。
即日起至12月31日，與捷運中山站的《動物方城市》主題聖誕樹合照，並至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，即可享有動物方城市系列新品全品項9折優惠。
相較麥當勞19日重出江湖的奶昔，有香草、草莓兩種口味選擇，一杯69元，全台限台北館前、台北西湖、板橋重慶等12家門市開賣。哈根達斯《動物方城市》聯名奶昔則有可可酥、莓果兩種口味，一杯399元。此外，美式餐廳TGI FRIDAYS奶昔口味更多元，有香草、巧克力、巧克力脆片、Oreo、草莓、香蕉，一杯180元。