尼克與茱蒂化身奶昔：兩款限定口味解析

▲「尼克．可可酥享奶昔」以巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味。（圖／哈根達斯提供）

▲「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香。（圖／哈根達斯提供）

哈根達斯聯名周邊與優惠活動

▲哈根達斯推出動物方城市冰淇淋火鍋，限定「超萌萌爪冰」增添視覺驚喜。（圖／哈根達斯提供）

▲動物方城市冰淇淋蛋糕讓你每一口都是驚喜。（圖／哈根達斯提供）

麥當勞、哈根達斯、FRIDAYS奶昔價格與口味大比拼

▲麥當勞奶昔睽違9年回來了！香草、草莓兩種口味，一杯69元。奶昔大哥毛毛包、購物袋周邊一起開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞停賣9年的奶昔重出江湖，引爆討論！其實奶昔不只麥當勞有賣，冰淇淋品牌「哈根達斯」今年冬季聯名迪士尼《動物方城市2》動畫電影，推出限定聯名商品，就有兩款季節限定的奶昔，有可可酥、莓果兩種口味，一杯要價399元，即起買就送尼克和茱蒂超萌造型杯套，冬天喝奶昔不會冰手。哈根達斯以《動物方城市》電影主角尼克、茱蒂為靈感，推出兩款專屬冬季限定奶昔，分別是「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，即起買奶昔就可獲贈對應角色款毛絨杯套。「尼克．可可酥享奶昔」靈感來自機智又迷人的狐狸尼克，以濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾交織，打造出口感細膩滑順的奶昔滋味。每一口都像尼克的迷人魅力，溫暖中帶點俏皮，讓人在冬日也能享受滿滿幸福感。「茱蒂．莓好探險奶昔」則選用草莓冰淇淋與覆盆子雪酪，融合出酸甜果香，清新明亮的風味完美呼應茱蒂熱情、勇敢的性格，彷彿將茱蒂的勇敢活力與正能量一口喝下，為冬天注入滿滿愉悅氣息。此外，哈根達斯 x 《動物方城市2》聯名商品還有「動物方城市冰淇淋火鍋」，售價899元，限內用；另有「動物方城市冰淇淋火鍋」7英寸2480元。即日起至12月31日，與捷運中山站的《動物方城市》主題聖誕樹合照，並至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，即可享有動物方城市系列新品全品項9折優惠。。哈根達斯《動物方城市》聯名奶昔則有可可酥、莓果兩種口味，一杯399元。此外，