第7屆走鐘獎頒獎典禮日前順利落幕，作為YouTuber界年度盛事，今年的走鐘獎廣受好評，創辦人呱吉（邱威傑）昨（17）日也在臉書寫下長文，分享幕後祕辛。呱吉更坦言每年走鐘獎結束後，很多人都會問他「明年還辦不辦？」他自己其實也很掙扎，畢竟每年都要面臨預算超支、錢不夠的問題，但呱吉思考後認為，只要他還有力氣，應該就能把走鐘獎繼續辦下去。
呱吉親吐走鐘獎祕辛 認了去年成效超差
呱吉昨晚在臉書發文，直言：「每次走鐘獎結束就會自問和被問，明年還要辦嗎？」他提到上屆走鐘獎辦得很辛苦，財務虧損、節目反應也不佳，他本想就此打住不再舉行，但呱吉覺得：「不辦就像是尷尬落幕，父子騎驢，怎麼樣都不好」。最後他還是咬牙決定繼續辦第7屆，所幸今年成效不錯。
呱吉曝光幕後團隊 特別感謝黃豪平義氣相挺
呱吉感謝今年走鐘獎的幕後團隊，透露業務由Dodomen的Ian負責，節目內容則由黃氏兄弟帶領發想，大家各司其職，讓走鐘獎的中插廣告也恢復運作，還增加了乾爹（金主、贊助商）專屬的吉祥物，這些都有賴幕後團隊的幫忙。
而走鐘獎當天黃大謙合作Gummy B的開場表演嗨翻全場，中間怡岑、小尾巴的歌舞表演也創造節目高峰。呱吉更透露，他要特別感謝黃豪平的義氣相挺，為了彌補部分入圍者無法出席頒獎典禮的空缺，黃豪平在短時間內接下模仿所有缺席者的工作，只為了在這些缺席者若得獎時，能上去替補，其實難度很高。
呱吉自爆「錢還是不夠」 自己開團購降低損失
所幸這次走鐘獎從活動參與者到網路觀眾的回饋，幾乎都是正面的，就連線上觀看人數也比去年高，讓呱吉增加不少信心。但他強調，辦活動真的有夠難，「雖然業績有達標，但預算超支，錢還是不夠。」
走鐘獎前一週他為了減少團隊虧損甚至心生一計，心想自己都要墊錢了，不如多安插一個廣告版位，自己去洽談了一檔團購來賺錢，「在走鐘獎開始前一個小時，我還在寫團購的文案，最後在走鐘獎中場塞了這個團購廣告。我為了減少損失，真的是很努力了。」
明年走鐘獎到底辦不辦？呱吉：還有力氣就繼續
總而言之，呱吉說了這麼多就是想告訴大家，每年的走鐘獎籌畫真的很不簡單，但套用老同事Amy對他說的話：「你還背得動我，就表示你還有力氣繼續辦走鐘獎的吧？」呱吉透過這種方式告訴大家，只要他還有能力，就會將走鐘獎繼續辦下去。
資料來源：呱吉臉書
