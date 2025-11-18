我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞能否持續繳出高檔表現？ 禁區戰力能否抵擋魔術？ 年輕戰力能否再次出擊？

華格納能否扛起球隊？ 其餘球員能否繳出穩定表現？ 板凳誰能挺身而出？

NBA例行賽，金州勇士將於台灣時間11月19日（週三）上午迎來與奧蘭多魔術的對決，勇士目前拿下9勝6敗，暫居西區第七，魔術則是拿下7勝7敗，暫居西區第10，金州勇士比賽地點：奧蘭多 起亞中心比賽時間：台灣時間11月19日（三）上午08:00在兩場擊敗馬刺的比賽中，柯瑞證明了他依舊是勇士一哥，雖上一戰對上鵜鶘僅拿下9分，但勇士靠著團隊戰力依舊大勝鵜鶘，而巴特勒（Jimmy Butler）本季也繳出穩定表現，成為勇士第二得分點，此外如穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也慢慢打出身手，成為勇士關鍵