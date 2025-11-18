NBA例行賽，金州勇士將於台灣時間11月19日（週三）上午迎來與奧蘭多魔術的對決，勇士目前拿下9勝6敗，暫居西區第七，魔術則是拿下7勝7敗，暫居西區第10，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
金州勇士（9勝6敗）vs 奧蘭多魔術（7勝7敗）
比賽地點：奧蘭多 起亞中心
比賽時間：台灣時間11月19日（三）上午08:00
✅ 勇士觀戰焦點：柯瑞依舊是核心、年輕戰力成關鍵
在兩場擊敗馬刺的比賽中，柯瑞證明了他依舊是勇士一哥，雖上一戰對上鵜鶘僅拿下9分，但勇士靠著團隊戰力依舊大勝鵜鶘，而巴特勒（Jimmy Butler）本季也繳出穩定表現，成為勇士第二得分點，此外如穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也慢慢打出身手，成為勇士關鍵
觀戰重點：
✅ 魔術觀戰焦點：班切羅缺陣、華格納能否扛起大棋
班切羅（Paolo Banchero）持續缺陣，魔術進攻核心將落到華格納（Franz Wagner）身上，除了華格納外，席爾瓦（Tristan da Silva）、薩格斯（Jalen Suggs）近期表現都不錯，但碩唯一隱憂就是板凳戰力較薄弱，若主力球員下場時，如何維持戰力是一大關鍵。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間11/15）
08：00 勇士VS魔術
08：30 老鷹VS活塞
08：30 籃網VS塞爾提克
09：00 馬刺VS灰熊
11：30 爵士VS湖人
12：00 太陽VS拓荒者
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：10:00 LIVE 快艇 VS. 太陽
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：奧蘭多 起亞中心
比賽時間：台灣時間11月19日（三）上午08:00
✅ 勇士觀戰焦點：柯瑞依舊是核心、年輕戰力成關鍵
在兩場擊敗馬刺的比賽中，柯瑞證明了他依舊是勇士一哥，雖上一戰對上鵜鶘僅拿下9分，但勇士靠著團隊戰力依舊大勝鵜鶘，而巴特勒（Jimmy Butler）本季也繳出穩定表現，成為勇士第二得分點，此外如穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也慢慢打出身手，成為勇士關鍵
觀戰重點：
- 柯瑞能否持續繳出高檔表現？
- 禁區戰力能否抵擋魔術？
- 年輕戰力能否再次出擊？
✅ 魔術觀戰焦點：班切羅缺陣、華格納能否扛起大棋
班切羅（Paolo Banchero）持續缺陣，魔術進攻核心將落到華格納（Franz Wagner）身上，除了華格納外，席爾瓦（Tristan da Silva）、薩格斯（Jalen Suggs）近期表現都不錯，但碩唯一隱憂就是板凳戰力較薄弱，若主力球員下場時，如何維持戰力是一大關鍵。
觀戰重點：
- 華格納能否扛起球隊？
- 其餘球員能否繳出穩定表現？
- 板凳誰能挺身而出？
🏀NBA賽程（台灣時間11/15）
08：00 勇士VS魔術
08：30 老鷹VS活塞
08：30 籃網VS塞爾提克
09：00 馬刺VS灰熊
11：30 爵士VS湖人
12：00 太陽VS拓荒者
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：10:00 LIVE 快艇 VS. 太陽
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。