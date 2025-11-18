《黑白大廚：料理階級大戰》去年開播轟動全球，第二季確定12月16日上線，Netflix今（18）日釋出預告，白湯匙廚師分別為：米其林二星-李駿、米其林一星-孫鍾元、韓國頭號寺剎飲食名匠-善財法師、中式料理大師-侯德竹；違法《食品衛生法》及《食品標示廣告法》的白種元，也確定續任評審，消息未播先轟動！
《黑白大廚》第2季預告公開 本季「白湯匙」背景更狂
《黑白大廚：料理階級大戰》是一檔以「靠味道翻轉階級」為核心的料理生存綜藝，由實力派的素人主廚們以「黑湯匙」身分挑戰明星主廚「白湯匙」的料理階級對決。去年公開的第1季創下Netflix韓國綜藝首次連續3週拿下「Netflix非英語節目 全球排行榜」第一名的紀錄，討論度超高。
這次曝光的第2季預告中，「白湯匙」確定有米其林二星-李駿、米其林一星-孫鍾元，以及擁有57年資歷的中式料理大師-侯德竹等人，讓人驚豔的是，韓國頭號寺剎飲食名匠-善財法師將以寺院料理參戰。
寺院料理名匠也參戰 選用素食or葷食備受期待
善財法師是韓食振興院的理事長，過去擔任過全國比丘尼會館寺院料理文化中心主任、傳統寺院料理文化保存會會長，是韓國相當代表性的寺院料理名匠。她擅長把看似樸素的食材變成細緻又有層次的佳餚，曾用甜米露甜點舉例「同一樣食物，吃法不同，它可以是藥，也可以變成毒。」她強調，佛陀說過「食物本來就是藥」，而寺院料理追求的，就是讓做菜的人、吃菜的人，都能從食物中得到生命的滋養、健康與智慧。
外界常把寺院料理與「純素」劃上等號，但善財法師說這是誤解，雖然多以素食為主沒錯，但在某些情況下，也可以吃「乾淨的肉」，她解釋：「食物裡必須包含對生命的尊重，吃乾淨的食物，就是在守護自己的身體與生命。」所謂的「乾淨的肉」並不是一般工廠式飼養的肉類，像是被注射成長激素、被關在狹窄空間、壓力過大而免疫力低下的動物，牠們本身就不健康，人吃了當然也不會好，只有在完全尊重動物生命、給牠們自然生活環境的前提下，才能稱得上「乾淨的肉」。
對她來說，《佛經》中本來就有「淨肉」的概念，尊重生命、自然飼養、沒有暴力與汙染的肉類，料理與所有生命息息相關，只要心裡帶著敬重自然的念頭，就能做出真正的寺院料理，也因為這樣，她一直強調寺院料理並非絕對不能吃葷。所以這次《黑白大廚2》開打，大家也開始好奇，善財法師會端出全素料理，還是會用上符合她理念的「淨肉」來挑戰。
白種元爭議纏身也確定回歸《黑白大廚2》 但身影全被剪光
此外，第1季與安成宰一同擔任評審的白種元，先前因違反《食品衛生法》與《食品標示廣告法》而遭警方調查，形象瞬間重挫、手上所有工作全停擺，不過他近期已透過MBC《南極的廚師》重返螢光幕，也確定會回歸《黑白大廚2》。只是顧及觀眾反應，在最新釋出的預告中，他的身影僅一閃而過，未有太多鏡頭。
《黑白大廚2》負責人金學民、金恩智製作人也表示：「為了回應第1季的喜愛與期待，我們真的投入了非常多努力，也希望大家能以溫暖的眼光，應援所有參與第2季的料理師們。」要大家不要把焦點放在出事的白種元身上。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《黑白大廚：料理階級大戰》是一檔以「靠味道翻轉階級」為核心的料理生存綜藝，由實力派的素人主廚們以「黑湯匙」身分挑戰明星主廚「白湯匙」的料理階級對決。去年公開的第1季創下Netflix韓國綜藝首次連續3週拿下「Netflix非英語節目 全球排行榜」第一名的紀錄，討論度超高。
這次曝光的第2季預告中，「白湯匙」確定有米其林二星-李駿、米其林一星-孫鍾元，以及擁有57年資歷的中式料理大師-侯德竹等人，讓人驚豔的是，韓國頭號寺剎飲食名匠-善財法師將以寺院料理參戰。
寺院料理名匠也參戰 選用素食or葷食備受期待
善財法師是韓食振興院的理事長，過去擔任過全國比丘尼會館寺院料理文化中心主任、傳統寺院料理文化保存會會長，是韓國相當代表性的寺院料理名匠。她擅長把看似樸素的食材變成細緻又有層次的佳餚，曾用甜米露甜點舉例「同一樣食物，吃法不同，它可以是藥，也可以變成毒。」她強調，佛陀說過「食物本來就是藥」，而寺院料理追求的，就是讓做菜的人、吃菜的人，都能從食物中得到生命的滋養、健康與智慧。
外界常把寺院料理與「純素」劃上等號，但善財法師說這是誤解，雖然多以素食為主沒錯，但在某些情況下，也可以吃「乾淨的肉」，她解釋：「食物裡必須包含對生命的尊重，吃乾淨的食物，就是在守護自己的身體與生命。」所謂的「乾淨的肉」並不是一般工廠式飼養的肉類，像是被注射成長激素、被關在狹窄空間、壓力過大而免疫力低下的動物，牠們本身就不健康，人吃了當然也不會好，只有在完全尊重動物生命、給牠們自然生活環境的前提下，才能稱得上「乾淨的肉」。
對她來說，《佛經》中本來就有「淨肉」的概念，尊重生命、自然飼養、沒有暴力與汙染的肉類，料理與所有生命息息相關，只要心裡帶著敬重自然的念頭，就能做出真正的寺院料理，也因為這樣，她一直強調寺院料理並非絕對不能吃葷。所以這次《黑白大廚2》開打，大家也開始好奇，善財法師會端出全素料理，還是會用上符合她理念的「淨肉」來挑戰。
白種元爭議纏身也確定回歸《黑白大廚2》 但身影全被剪光
此外，第1季與安成宰一同擔任評審的白種元，先前因違反《食品衛生法》與《食品標示廣告法》而遭警方調查，形象瞬間重挫、手上所有工作全停擺，不過他近期已透過MBC《南極的廚師》重返螢光幕，也確定會回歸《黑白大廚2》。只是顧及觀眾反應，在最新釋出的預告中，他的身影僅一閃而過，未有太多鏡頭。
《黑白大廚2》負責人金學民、金恩智製作人也表示：「為了回應第1季的喜愛與期待，我們真的投入了非常多努力，也希望大家能以溫暖的眼光，應援所有參與第2季的料理師們。」要大家不要把焦點放在出事的白種元身上。
📌看更多《黑白大廚2》相關新聞：
嫁給本命的成功粉絲！《黑白大廚》崔鉉碩女兒結婚 婚紗照美翻天