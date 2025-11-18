演藝界常聽到經紀公司與藝人由於抽成比例鬧分家，但自己有簽藝人的綜藝大姐大白冰冰，近來卻突然做了震撼各方的決定：將旗下子弟兵的合約全部收回，抽佣成數減半，原來是心疼他們還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送大家年終大禮。她有感而發說道：「