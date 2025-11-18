演藝界常聽到經紀公司與藝人由於抽成比例鬧分家，但自己有簽藝人的綜藝大姐大白冰冰，近來卻突然做了震撼各方的決定：將旗下子弟兵的合約全部收回，抽佣成數減半，原來是心疼他們還得斜槓賺錢才能養活自己，決定送大家年終大禮。她有感而發說道：「我看到他們為了生活這麼辛苦，覺得很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人？」

▲白冰冰（後派中）對旗下的子弟兵都很照顧，希望讓他們在演藝界發展少吃一點苦頭。（圖／長興影視提供）
白冰冰心疼子弟兵辛苦　抽成減半幫助他們生活

演藝圈景氣不若過去輝煌時期，很多新人的日子都苦哈哈，光靠演出收入不足以支撐生活，得兼職才能養家，因此白冰冰決定自降抽成，讓藝人可以增加收入。會讓她有這個想法主要是看到旗下藝人陳思瑋，在演藝工作外還得當木工賺錢才能扛家計，解釋道：「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」

白冰冰提到，陳思瑋為了去參加世界閩南語金曲盛典總決賽，請了半個月的假，如果拿當木工一天有3000多元薪水來算，約少了逾4萬5的收入，說道：「他和老婆都要賺錢才能支付房租和兩個小孩的保母費，幸好最後有拿到世界冠軍，有了獎金可以貼補家用，要不然參加比賽其實要冒著入不敷出的風險。」

陳思瑋讓白冰冰動了降抽成的念頭，但她又不能只獨厚他，因此決定一視同仁讓旗下藝人「台一線」東諺、阿玟、明亮、蔡亞露、Give me five少女隊都享有同樣待遇。日前她趁著錄製民視《超級冰冰Show》時公布這個消息，大家聽了非常開心，直呼：「冰冰姐，我愛妳，我們要簽一輩子！」也有其他藝人很羨慕，馬上開口問：「冰冰姐要不要簽我？」

▲唱跳表現突出的蔡亞露（右），也是白冰冰（左）很欣賞的子弟兵之一。（圖／長興影視提供）
白冰冰回憶年輕時辛酸　37歲唱〈唱抹煞〉才走紅

其實白冰冰經營經紀公司，最大目的不是賺錢，表示因為惜才，不想讓有才華的人被埋沒。今年她為了幫子弟兵出唱片，還花大錢包下8點檔的主題曲做宣傳，砸上千萬台幣，根本無法回本，卻還是願意這麼做，就是想讓大家聽到他們的歌。

回想自己初出道時，白冰冰解釋當時尚未有經紀人制度，一般都是星媽幫忙，而她則是一人闖天下，辛苦了18年，直到37歲那年唱了〈唱抹煞〉才走紅。白冰冰透露：「我這首歌是撿來的，有人不唱，才輪到我頭上。當時還上不了電視，只能去夜市打歌，很多攤販看了很心疼，還幫我叫賣，讓我很感恩，是因為很多貴人的幫忙，才有今天的白冰冰。」

平常白冰冰就有在行善，除了白曉燕基金會，私下自己也長期資助南投阿尼色弗育幼院，並捐助蓋了教室，育幼院感謝她將教室取名為「牧燕之家」。今年70歲的白冰冰說：「人生70才開始，我日行一善，平常都有在做善事，何不對自己人好一點，所以我決定把大家的合約都收起來重新簽約，讓大家都開心。」

