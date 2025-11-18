我是廣告 請繼續往下閱讀

前台積電老臣、資深副總羅唯仁才剛於今年7月退休，沒想到，有媒體指出他於10月底回鍋他的老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾任研發副總。如今，再有猛料爆出他在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走，台積電現正蒐證中，且可能提告。針對此事，截至發稿前，台積電尚未做出回應。有媒體報導，業界再傳出羅唯仁退休前，動用本身高階主管職權，指派屬下幫他影印大批台積電2奈米、A16、A14奈米及以下等先進製程技術相關機密資料，還要求相關下屬對他簡報，當時他是資深副總，拿取任何公司資料或指示下屬做甚麼，似乎都顯得理所當然。對此，台積電可能援引《營業秘密法》或是競業禁止條款，評估提告事宜」。而羅唯仁已於10月底赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域。羅唯仁從台積電退休後，日前才獲選工研院新科院士榮譽。他致詞時，頻頻推崇台積電創辦人張忠謀，提到張忠謀建立了一個睿智創新的平台，許許多多的客戶與台積電一起成長茁壯，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。他也提到，台積電前後16萬名員工，本著用心敬業的態度，以「One Team」方式做出眾志成城、積沙成塔的貢獻，這群人是值得記住的無名英雄。然而，現在他卻搬走大量機密資料，直接將這關鍵核心轉身送去給英特爾，也讓市場感到十分震撼，也無疑是給台積電一個很大的難堪。業界人士指出，此事有點匪夷所思；首先，因英特爾、台積電2家公司製程節點不同，就算羅拿到A16、A14相關製程資訊，對英特爾來說，一點用處都沒有。其次，英特爾執行長陳立武近幾個月來，確實在尋找研發部門的主管人選，有好幾位口袋名單，而羅唯仁也可能是接觸人選之一。據了解，台積電正在蒐集證據，並評估對羅唯仁有所動作，如果羅唯仁帶走很多機密資料回鍋英特爾，不僅侵害營業秘密，技術機密性比先前工程師拍攝2奈米更嚴重，台積電勢必要有所動作，台積電先前對工程師拍攝2奈米製程技術照，採取嚴懲，以涉嫌竊取國家核心關鍵技術、違反國安法辦理，羅唯仁若拿走更多2奈米以下的先進製程機密資料，台積電恐怕也不會置之不理，若蒐到證據會比照以違反國安法辦理，將有待觀察。此外，還有市場指出，在川普政府壓力下，台積電一直被傳要「救援英特爾」，包括資金、技術都曾是救援項目之一，倘若羅唯仁真的掌管英特爾研發部門，等於是在人力、技術上的雙重救援，美方將會樂見其成。