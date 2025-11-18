我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雷霆雖然不是靠精準三分轟垮對手的球隊，但防守創造失誤、攻防轉換、控制失分的能力都是一流。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆火力全面爆發！在客場以126：109痛宰紐奧良鵜鶘，豪取近15場比賽中的第14勝。雷霆在首節就轟下49分，刷新隊史單節得分紀錄，從開局到終場一路壓著對手打，展現聯盟最兇猛的攻守統治力。以目前的統治力來看，雷霆有機會挑戰2016年金州勇士創下的73勝戰績，資深球評李亦伸在接受《NOWNEWS》專訪時也表示，，但這支球隊今年戰績獨走資深NBA球評李亦伸直言目前雷霆衛冕之路走得很順暢，防守效率仍是聯盟第一，開季寫下聯盟最佳戰績，可怕的是兩大主力球員——威廉斯（Jalen Williams）受傷缺陣，霍姆格倫（Chet Holmgren）打打停停，但球隊攻防轉換和比賽韌性都不受影響。「有人問我是雷霆太強、還是聯盟變弱？這個問題我也想了好久，我也一直看不懂雷霆上一季為何能單季68勝，這個賽季也至少就是65勝、上看80勝。」李亦伸直言雷霆就是最有機會打破金州勇士73勝紀錄的球隊。李亦伸點評，雷霆雖然不是靠精準三分轟垮對手的球隊，但防守創造失誤、攻防轉換、控制失分的能力都是一流，靠著年輕運動能力和陣容深度打出統治力。至於到底是雷霆強、還是聯盟弱，李亦伸也還不能下定論，認為要看到明年一、二月時的內容再來看看。雷霆首節就打出49：24的懸殊比分，創下隊史任何一節最多得分，原紀錄為2023年對塞爾提克時的單節48分。多特（Luguentz Dort）本季低迷已久，但此戰火力完全甦醒，首節就拿12分；Shai Gilgeous-Alexander拿11分、霍姆格倫貢獻9分，三人合力讓比賽一開始就進入垃圾時間。鵜鶘完全無力應對雷霆外線與快攻的轟炸，面對雷霆瘋狂拉開的比分顯得毫無招架之力。SGA（Shai Gilgeous-Alexander）本場僅上場29 分鐘就拿下23分8助攻3抄截，並在第三節末段命中罰球，將自己連續20分以上場次推到87場，僅次於傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）。霍姆格倫 同樣延續火燙表現全場10投14中砍下26分9籃板，攻守效率依舊恐怖。多特本季外線陷入大低潮，賽前三分命中率僅21.1%，但今日他終於「回歸正常版本」，全場三分4投6中、攻下17分，是雷霆開局打穿鵜鶘的重要關鍵。他曾連續缺賽5場，回歸後手感逐漸回溫，本戰可說是全面復活的訊號。中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）本場比賽打得相當全能，16分7籃板6助攻4抄截1火鍋，10投7中。在防守端機動性明顯提升，在攻擊端更是默契十足，成為雷霆先發陣容穩定的中流砥柱。這場從頭領先到尾的勝利，使雷霆戰績來到14勝1敗，繼續坐穩聯盟頂尖位置。雷霆也再度證明他們與上季一樣，擁有瞬間拉開比分的恐怖能力，只要一波進攻潮就足以摧毀對手心理防線。雷霆將於11月19日回到主場迎戰國王，力拚本季第15勝。