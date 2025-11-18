我是廣告 請繼續往下閱讀

在社群網站上擁有超過22萬粉絲的「仙塔律師」李宜諪，今年6月底爆出涉嫌洩露陪偵機密給靈骨塔詐騙集團中未到案的成員，甚至協助變賣金飾、豪車，引發各界熱議。今（18日）仙塔律師現身台北地院出庭，面對記者詢問：「會不會擔心律師執照不保？」她沒有閃躲問題，直接回應：「要等待他們（律師懲戒委員會）審議。」仙塔律師涉嫌將主嫌羈押庭的辯詞透露給共犯，並協助主嫌變賣首飾、汽車，台北地檢署6月30日搜索複訊後諭令70萬元交保，8月20日偵結，以洩密和洗錢兩罪起訴，考量仙塔律師「已坦承犯行」，求處1年以上有期徒刑。11日出庭受訪時表示，自己臨時代班陪偵，不認識同案被告也絕非詐團成員、軍師，不僅如此，她更稱「這群人我根本不認識」，因當事人要籌律師費，她基於律師倫理相信當事人說法，幫忙籌律師費及和解金。而除了仙塔律師外，另2名涉案律師趙浩程、蔡沅諭同被檢方認為嚴重違反律師倫理，對司法公信力造成損害，因此除依洗錢、洩密等罪嫌起訴外，並依《律師法》規定移送律師懲戒委員會。仙塔律師上次出庭時聲請證據調查，今（18日）台北地院傳喚其出庭，庭後並未受訪，僅被媒體問到是否會擔心律師執照被撤銷時，淡淡回應一句：「要等他們（律師懲戒委員會）審議。」