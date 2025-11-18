我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA勁旅達拉斯獨行俠本季開局跌跌撞撞，目前僅拿下4勝11敗、西區第13，戰績遠低於預期。陣中兩大球星接連受傷，戴維斯（Anthony Davis）左小腿傷勢加入傷兵名單，而前年左膝前十字韌帶撕裂的厄文（Kyrie Irving）仍在復健。據NBA資深記者斯皮爾斯（Marc Spears）的最新消息，讓全隊看見久違的曙光，厄文恢復狀態佳，但戴維斯卻因「一個舉動」卻惹怒了擁有達拉斯球迷，使他陷入更深的交易風暴。在球隊戰績持續探底之際，厄文（Kyrie Irving）的康復進度成了獨行俠唯一的希望。斯皮爾斯（Marc Spears）受訪時透露：「厄文正以回到賽場為目標進行訓練，若現在是季後賽，他已經可以上場。」厄文仍有重要關卡要克服，自從左膝ACL重建手術後，他的訓練與評估全程受到球隊嚴格監控。部分報導指出，若康復順利，他有機會在2026年1月重返球場，並趕上2025-26賽季的大部分賽程。不過斯皮爾斯也強調，屆時是否回歸仍需經過厄文本人、球隊管理層與醫療團隊的「集體決策」，「但他本人非常渴望重返球場。」即便前任總管哈里森（Nico Harrison）已遭撤換，主帥基德（Jason Kidd）表示厄文復出的計畫完全不變。基德表示過：「厄文跟弗拉格（Cooper Flagg）會是完美搭配，他能創造空間也能得分，對弗拉格的發展更是關鍵。我們迫不及待等他回來。」然而達拉斯另一頭的狀況卻更棘手。戴維斯（Anthony Davis）自從與湖人巨震級交易換來後，因傷勢頻繁缺陣，上場率不到三成，甚至被爆出新賽季報到時比去年重了15磅，引發球迷不滿。雪上加霜的是，戴維斯日前在對拓荒者比賽坐在場邊時，被拍到穿著綠灣包裝工隊四分衛洛夫（Jordan Love）球衣。在擁有牛仔隊鐵粉基底的達拉斯，這舉動被視為「挑釁」。不少球迷甚至直言：「他從來沒有融入這座城市。」戴維斯事後解釋，自己因前肯塔基隊友柯布（Randall Cobb）才開始支持包裝工，但此說法未能完全平息批評。如今球隊低迷、高層動盪，戴維斯的健康狀況與穩定性持續成疑，使他面臨巨大的交易壓力。