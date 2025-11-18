TALON真的掰了！今（18）日下午1點英雄聯盟LCP賽區隊伍TALON，正式宣布退出《英雄聯盟》賽事，同時也證實隊伍面臨財務困難危機，Riot也發出公告證實TALON拖欠選手和教練薪資的情況嚴重，消息曝光後，也震撼全球粉絲。
TALON財務問題引爆！正式宣布退出LCP
香港電競戰隊TALON今年可謂多災多難，在一月初先與PSG結束合作關係，但到了7月又重獲冠名贊助，還迎回中路選手Maple歸隊，甚至從0-8連敗淘汰邊緣打回世界賽，TALON最終又以0-3成績16強淘汰，隨後就爆出了欠薪風波。
今（18）日TALON也發出公告證實，由於 RIOT 將團隊自 LCP 名單中移除，戰隊將正式退出《英雄聯盟》賽事。隊伍表示完全尊重並接受這項決定，也感謝 RIOT 在過去期間持續協助處理相關問題。儘管 TALON 仍相信爭議最終能獲得妥善解決，但同時理解 RIOT 此時必須採取行動的原因。
TALON 坦承：「本次面臨的財務困難源於本輪融資延宕數月，原訂今年完成的資金投入進度受阻，嚴重影響電競業務的營運。在這樣的情況下，團隊決定退出《英雄聯盟》電競舞台，將全面重新檢視並調整未來方向，並向一路支持的粉絲表達最深的感謝。」
Riot官方也發出公告，宣布將TALON從LCP賽區除名，主因為TALON未能按照聯盟標準營運戰隊，特別是拖欠選手和教練薪資的情況嚴重，目前空出來的LCP隊伍名額也正在尋找遞補隊伍。
事實上，從今年8月份，TALON戰隊就被爆出財務危機，投資人hedgedhog稱Talon 戰隊借了100萬美元（約3000 萬新台幣），但推延許久才還清。
隨後在世界賽結束之後，TALON內部營運狀況不佳的現象越來越明顯，大批合作直播主紛紛宣布解約、塔龍女孩也有人跳出說遭到欠薪，知名主播ZOD昨（17）日晚間直播，更透露自己戶頭僅剩8000多塊，過去三個月的商案大約還有7、80萬的費用還沒結清。
