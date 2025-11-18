必勝客章魚燒口味存亡掀起粉絲熱議！今（18）日必勝客表示，首創把整顆章魚燒放到披薩上，全新重磅升級「丸勝日式章魚燒披薩」嚐鮮價420元，全台限定50家門市開賣！新品「千島海鮮盛宴披薩」外帶大披薩買一送一。對手正面迎戰，達美樂表示：「外帶日式章魚燒大披薩5折優惠、小披薩最低159元。」
必勝客章魚燒整顆吃「丸勝日式章魚燒披薩」！千島海鮮盛宴開賣
最受歡迎的必勝客章魚燒口味重磅升級了！必勝客表示，新品「丸勝日式章魚燒披薩」每一片披薩都放上一整顆章魚燒，大家最愛的舞動柴魚片與濃郁日式照燒醬，烘托外酥內軟的章魚燒，香氣誘人。
即日起至12月15日（或售完為止），「丸勝日式章魚燒披薩」只在全台50間門市獨家限時開賣，外帶單點大披薩半價優惠420元，外帶買大送大／外送買大送小840元起、小披薩590元、個人披薩135元。限定門市點此進官網
滿足海鮮空再推出「千島海鮮盛宴披薩」，極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈鋪滿披薩，搭配黃金比例特製千島醬，外帶單點大披薩半價優惠434元，外帶買大送大／外送買大送小869元起、小披薩619元起、個人披薩135元。
達美樂：外帶「日式章魚燒」大披薩5折優惠
達美樂也秒發章魚燒披薩優惠活動，表示：「日式章魚燒外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元」。
更推出重量級「海龍王四喜大披薩」開吃極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝，與「肉魔王四喜大披薩」則有選極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國，目前外帶優惠價都是399元／個。
資料來源：必勝客、達美樂Domino's Pizza
我是廣告 請繼續往下閱讀
最受歡迎的必勝客章魚燒口味重磅升級了！必勝客表示，新品「丸勝日式章魚燒披薩」每一片披薩都放上一整顆章魚燒，大家最愛的舞動柴魚片與濃郁日式照燒醬，烘托外酥內軟的章魚燒，香氣誘人。
即日起至12月15日（或售完為止），「丸勝日式章魚燒披薩」只在全台50間門市獨家限時開賣，外帶單點大披薩半價優惠420元，外帶買大送大／外送買大送小840元起、小披薩590元、個人披薩135元。限定門市點此進官網
滿足海鮮空再推出「千島海鮮盛宴披薩」，極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈鋪滿披薩，搭配黃金比例特製千島醬，外帶單點大披薩半價優惠434元，外帶買大送大／外送買大送小869元起、小披薩619元起、個人披薩135元。
達美樂也秒發章魚燒披薩優惠活動，表示：「日式章魚燒外帶大披薩5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元」。
更推出重量級「海龍王四喜大披薩」開吃極致干貝海鮮、龍蝦舞沙拉、日式章魚燒、照燒花枝，與「肉魔王四喜大披薩」則有選極致蒜香壽喜牛、超級豪華、BBQ雞肉、道地美國，目前外帶優惠價都是399元／個。